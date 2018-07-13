Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet destanıdır"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında hain darbe girişimine birlik ve beraberlik içerisinde karşı koyan asil Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Milletin evlatlarına bu hainliği reva görenleri bu aziz millet asla affetmeyecektir. Özellikle yeni neslin ve gençlerimizin bu destanı iyi anlaması için 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi.

"Vatan hainlerine hiçbir zaman geçit yok”

15 Temmuz’un Çanakkale ruhunun adeta yeniden canlandığı bir başka millet destanı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Milletimizin hainlere her dönemde verecek bir cevabı elbette var. 1071’de Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla başlayan bu mücadele, Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan kahraman ecdadımızla devam etmiştir. Tarih boyunca inanç ve değerleri uğruna mücadele eden aziz milletimiz konu vatan ve bağımsızlık olunca gözünü kırpmadan şehadete koşmuştur. İşte 15 Temmuz da bunun en son ve en somut örneğidir. O karanlık gecede her yaştan vatan evladı tıpkı ecdadımız gibi gerek tanklara gerekse kendilerine çevrilen namlulara karşı destansı bir direniş göstermiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

- 15 Temmuz saat 20:00’de Mevlana Meydanında buluşalım -

"15 Temmuz ve devamında meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerini iyi anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Bunun için her yaştan kadın erkek tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz’un yıldönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde saat 20.00’de Mevlana Meydanı’na buluşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.