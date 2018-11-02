Başkan Pekyatırmacı: "Belediye hizmetlerimizin temelinde güven var, istişare var"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Erenköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Erenköy Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Terzioğlu Camiinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Erenköy Mahalle Muhtarı Hasan Gülen, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Selçuklu'da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Amacımız ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin “İyi ki Selçuklu' da yaşıyorum” demelerini sağlamak. Çocuklarımız için kütüphaneler ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller, sanayi çalışanlarımız için sosyal tesisler ürettik. Bütün bu çalışmaların yanı sıra Kelebekler Vadisi Parkı, Sille Baraj Park, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi gibi prestij eserleri şehrimize kazandırdık. Hizmet planlamasında merkez ve mahalle ayrımı yapmaksızın Selçuklu için daha iyiye daha güzele hizmet seferberliğimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Selçuklu'da belediyecilik başarısının temelinde istişare kültürü ve güçlü iletişimin yattığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Belediye hizmetlerimizi mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde ve halkımız ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimiz bize güven veriyor. Gerçekleştirdiğimiz Cuma Buluşmaları ve Halk Günü Organizasyonları ile her fırsatta hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Böylece Selçuklu'da hizmetler daha da bereketleniyor" dedi.