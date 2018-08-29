Başkan Pekyatırmacı: “Bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Başkan Pekyatırmacı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bağımsız ve onurlu yaşamak için, aziz vatanımızı işgal edenlere karşı verilen kurtuluş destanının sonucu olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

"Tarih boyunca ecdadımızın vermiş olduğu şanlı mücadele, daha güçlü Türkiye yolunda gelecek nesillere ilham verecek" diyen Başkan Pekyatırmacı, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine, istikrarlı büyümesine, huzur ve barışına gölge düşürmeye çalışan hainler her dönem olmuştur. En zor şartlarda dahi milletimiz yeniden ayağa kalkmayı başarmış ve geleceğine sahip çıkmıştır. Aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, ecdaddan aldığı emaneti, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde ilelebet yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracaktır.Bu vesile ile tarih boyunca ve günümüzde bu topraklar uğruna şehit olan kahramanlarımızı dua ile anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.