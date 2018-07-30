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30 Temmuz 2018 13:16

Başkan Pekyatırmacı, çağrı merkezinde telefonları yanıtladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, haftanın ilk mesai gününde "Hizmet Masası" birimini ziyaret ederek çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen telefonları yanıtladı.

Başkan Pekyatırmacı, çağrı merkezinde telefonları yanıtladı

30 Temmuz 2018 13:16


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, haftanın ilk mesai gününe belediye binasında çalışan personeli ziyaretiyle başladı. Hizmet Masası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü personelini yerinde ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, çalışan personele kolaylıklar ve başarılar diledi. İlk olarak hizmet masası bünyesinde çağrı merkezinde çalışan personeli ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen telefonları cevaplandırdı. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında işleyen sürecin 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olması nedeniyle emlak servisinde yoğun çalışan personel ve yapılandırma için işlem sırası bekleyen vatandaşları da ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Belediye olarak önceliklerinin vatandaşlara en sağlıklı şekilde yardımcı olmak ve yapılan işlemlerde kolaylığın sağlanması olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, personelin özveriyle çalışarak yapılandırma için vatandaş açısından kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirdiğini, yapılan işlemlerde teknolojinin getirdiği yeniliklerin daha hızlı işlediğini söyledi. Selçuklu Belediyesinin yoğun nüfus oranı ve yüzölçümü ile Türkiye’de hizmet standardını yakalayan ender belediyelerden biri olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Hizmet masamız ve emlak servisimiz her gün binlerce vatandaşımıza mesai saatleri içerisinde yoğun hizmet veriyor. Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet alması amacıyla halkla ilişkilere ve çözüm odaklı faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Çağrı Merkezi, Dilekçe, Evlilik, Elektronik Posta, Resmi Evrak gibi alt birimleri ile hizmet veren hizmet masamız yılda ortalama 100 bin kişiye hizmet veriyor. Burada temel amacımız güler yüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin her türlü istek, öneri ve taleplerine en hızlı çözüm üretmektir” dedi.




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