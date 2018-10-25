Başkan Pekyatırmacı, “En büyük potansiyelimiz genç nüfusumuzdur”

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından bilgi ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı Sedir Sohbetlerinin konuğu olan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye olarak en büyük potansiyelimiz genç nüfusumuzdur. Bu dinamik yapımız bizlere güç vermektedir” dedi.

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, gençleri bir taraftan sosyal hayata hazırlarken, diğer taraftan bilginin kaynağı olmaya devam ediyor. Mesleğinde uzman kişilerin katıldığı siyaset, medya, sanat, ekonomi ve yönetim alanında gençlerle bilgi ve deneyim paylaşımlarının gerçekleştiği Sedir Sohbetleri devam ediyor. SEDEP kapsamında ilkokul düzeyinde düzenlenen “Değerlerim Objektifimde” isimli etkinliğe katılarak güne başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sedir Sohbetleri” isimli programın konuğu olarak Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

“Gençlerimiz pozitif güç vermektedir”

Sedir sohbetleri kapsamında gençlerle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da 18 ve 35 yaş arası 200 binin üzerinde genç nüfusun yaşadığına dikkat çekerek; vatanını milletini özünden çok seven, insana değer veren, ülkenin gücüne güç katan ve ecdattan aldığı emaneti en iyi şekilde taşıyan gençlerle gurur duyduklarını ifade etti. Gençlerle tecrübe paylaşımlarının önemine değinen Başkan Pekyatırmacı, ülke olarak büyük bir potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, “Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. Bizler de yöneticiler olarak elimizden geldiğince sizlere katkı sağlamak adına çaba sarf ediyoruz. Kendinizi yetiştirme yolunda iyi bir üniversite bitirmek elbette çok önemlidir. Fakat iş hayatına atılmadan önce öğrencilik yıllarınızda fırsatları ve zamanınızı daha verimli şekilde değerlendirin. Hayatın her aşamasında daha sosyal daha donanımlı bir şekilde iş hayatına hazır olmanız sizlere büyük avantajlar sağlayacaktır” dedi.

“Proje desteği şehre değer katıyor”

Proje destek programlarına değinen Başkan Pekyatırmacı, şehri gelişimine ve yaşam kalitesine katma değer sağlayan projeler içerisinde üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının da önemli projelere öncülük ettiklerini belirtti. Selçuklu Belediyesi olarak proje destek programları kapsamında 4. kez proje çağrısı ile öğrenci toplulukları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından gelen uygulanabilir projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

“SEDEP Türkiye'nin markası oldu”

Selçuklu Belediyesi'nin fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarının yanında eğitim alanında birçok proje yürüttüğünü ifade eden Pekyatırmacı, “SEDEP 7. yılında sürdürdüğümüz önemli bir projemiz. SEDEP Programı ile biz okullarımızda ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki çocuklarımızın değerlerimizi öğrenmesini ve değerlerimizle hayatlarını devam ettirmeleri ve bunlarla beraber gelişimlerini tamamlamaları için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız milli ve manevi değerlerine önem veren başarılı, çalışkan aynı zamanda milletini, bayrağını, devletini yürekten seven nesiller yetiştirmesidir. Bu doğrultuda SEDEP projemiz yine başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Okullarımızda SEDEP kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklarımıza bizi biz yapan değerlerimizi öğretiyoruz” diye konuştu.

Sedir sohbetleri kapsamında gençlerle görüş alış verişinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, programın sonunda gençlerle birlikte özçekim yaparak, programa emeği geçen gençlere teşekkür etti.