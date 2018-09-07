Başkan Okka ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Başkan Pekyatırmacı, "En iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz" dedi.

Amaçlarının Selçuklu halkına en iyi şekilde hizmet edebilmek olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şu anda yapımı devam eden 50’nin üzerinde projemiz var. Bunlara her geçen gün yenilerini de ilave ediyoruz. Selçuklu’nun 72 mahallesi için ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Başarılarımızın ilk kaynağı hemşerilerimizden aldığımız destek ve güvendir. Allah bu birlik ve beraberlik ruhumuzu bozmasın. Ülkemiz, refah ve büyüme açısından büyük bir ivme kazanmıştır. Bu büyüme sürecinde ülkemiz adına milli ve yerli yüzlerce kaynak üretildi. Bu kaynağın üretilmesinde temel olan, güven ve istikrardı. Ülkemizin yapısı gereği ülkemizden beklentiler çok. Bizden beklentisi, ümidi olan ülkelerin yanında Türkiye üzerinde kirli emelleri olan ve Türkiye ile beraber çevresindeki coğrafyaya şekil vermeye çalışan, bu coğrafyadan nemalanmak isteyen ülkeler de var. Bunların temel gayeleri Türkiye’yi güçsüzleştirmek, zayıflatmak ve ülkemizi kendileri tarafından yönetilebilir bir ülke haline getirmek. Bunları yaptıktan sonra da Türkiye’nin kaynaklarını kendi istedikleri şekilde yönetmek ve coğrafyamızdaki diğer ülkeleri de aynı şekilde yönetebilmek. Onların bu amaçlarını engelleyen tek şey Türkiye’nin istikrarı, Türkiye’nin güçlü olması ve rol biçilen değil, rol biçen bir ülke olmasıdır” dedi.

"Alternatif pazarlara ulaşmak için çalışıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da, “Türkiye’nin en yaygın Sivil Toplum Kuruluşu olan MÜSİAD, yurt içinde 86, yurt dışında 76 ülke ve 206 farklı noktada hizmet vermektedir. MÜSİAD Konya Şubesi de faaliyet ve üye bakımından Türkiye’nin en etkin şubesidir. Kurulduğu 1993 yılından bugüne, hazırladığı projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle şehrimizin ekonomisine ciddi yön vermektedir. Şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak ve sanayicilerimizin alternatif pazarlara ulaşması için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bölge coğrafyasının umudu olan ülkemiz, ABD’nin, doğrudan ekonomimizi hedef alan siyasi ve ekonomik yaptırımıyla karşı karşıyadır. Bu operasyona asla ama asla boyun eğmeyeceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminin üstesinden gelen kahraman Türk Milleti, ülkesinin ekonomisi üzerine oynanan oyunu da bozacaktır. Çıktığımız bu uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan bütün saldırılara karşı dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırız. Bu aşamadan sonra üretim gücümüzü artırarak devam ettirmeliyiz. Her platformda dile getirdiğimiz gibi kalkınmanın tek yolu üretimdir. Büyük Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için üretim gücümüzü en üst seviyelere ulaştırmalıyız. MÜSİAD Konya olarak bizler, kentimizin ekonomisine ve istihdamına da özel bir önem vermekteyiz. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı bu yönde yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.