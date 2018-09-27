Başkan Pekyatırmacı: “Geleceğin güçlü Türkiye'si sizlere emanet edilecek”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinin eğitime olan desteği sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim öğretim yılına başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan ile birlikte bir ziyarette bulundu. Eğitime başlayan öğrencilerin yanı sıra yeni okullu olan birinci sınıfları, anaokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya geldi.

“Geleceğin güçlü Türkiye'si sizlere emanet edilecek”

Öğrencilerle sohbet eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bugünün öğrencilerinin gelecekte önemli mevkilere gelerek ülkemize önemli katkılarda bulunacağına işaret etti. Başkan Pekyatırmacı, “Ülkenin geleceğinde bugünün gençleri söz sahibi olacak aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler en iyi şartlarda eğitiminizi sürdürmeniz için gayret sarf ediyoruz. Bu noktada sizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Hiç şüphesiz okul yıllarında göstereceğiniz gayret gelecek planlamanız da sizlere önemli getiriler sağlayacak. Geleceğin Türkiye'si bugünkünden daha güçlü olacak ve sizler de kendinizi şimdiden daha iyi yetiştirerek ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız ikinci aileniz”

Ziyarette öğrencilere hitap eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, “Vatanına milletine faydalı, etrafında saygı gören, işini iyi yapan ve aranan insan olmak büyük önem taşıyor. Bu noktada gençlerimize güvenimiz tam. Bu nedenle iyi yetişmek, kendinizi geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için çok çalışmalısınız. Okulun ikinci yuvanız, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızın ikinci aileniz olduğunu unutmamalı ve onların kıymetini bilmelisiniz.” Şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindekiler ziyarette öğrencilere SEDEP kalemliği dağıttı. Ziyaret okul bünyesinde bulunan Z Kütüphane, Bilişim Sınıfı ve diğer etkinlik alanlarının gezilmesiyle son buldu.