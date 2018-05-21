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21 Mayıs 2018 15:22

Başkan Pekyatırmacı gençlerle iftarda buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu ilçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Selçuklu Gençlik İftarı” programı kapsamında Gençlik Meclisi üyesi gençler ve Konya’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı gençlerle iftarda buluştu

21 Mayıs 2018 15:22


Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın bereketi gençlerle birlikte açılan iftar sofralarında yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin düzenlediği "Selçuklu Gençlik İftarı"na katılarak Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri ve Konya’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek gezen Başkan Pekyatırmacı gençlerle sohbet etti.


Sözlerine Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyerek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Ramazan Ayı’nın bu bereketini gençlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu’da gençlik hizmetlerimiz her zaman ön planda oldu. Selçuklu Gençlik Meclisi olarak güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bizler de ortaya koyduğunuz projelere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz bu uyum ve başarının artarak devam etmesini diliyorum. Ramazan’ın güzellikler getirmesini temenni ederken katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Üyeleri de katıldı.




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