Başkan pekyatırmacı: “Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız”

Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Kosova Mahallesi oldu. Cuma Namazı öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, Hacı Mehmet Işıkçeviren Camii’nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Bu haftaki Cuma buluşmasında Başkan Pekyatırmacı’ya, 27. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Kosova Mahalle Muhtarı Ahmet Üney, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

“Selçuklu, her alanda güçlü bir altyapıya sahip”

Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımıza, verimli ve kaliteli yeni projelerimize vesile olmaktadır. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Cuma buluşmasında okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Başkan Pekyatırmacı, Türkiye’nin en büyük ilçelerinde biri olan Selçuklu’ da spor ve sporcuya yatırıma devam ediyoruz. Selçuklu bu alanda Türkiye’nin en önde gelen belediyeleri arasındadır. 76 tesisimizde yıl içinde 30 bine yakın sporcumuza hizmet veriyoruz. Tatil dönemine giren çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak için çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan 58 kütüphanemizde, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını ve bilgi seviyelerini daha da geliştirmeleri için kütüphanelerimize bekliyoruz” diye konuştu.

“Vakit Birlik Vaktidir”

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde olduklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Ülke olarak bütün zorlukları yenebilecek güce ve kararlılığa sahibiz” dedi. Akyürek, “Ülkemiz şer odaklarının her zaman üstesinden gelebilecek bir ülkedir. Türkiye yurt içinde teröre ve hain bölücülere karşı verdiği mücadeleyi komşu ülkelerde de de geniş bir coğrafyada sürdürmektedir. Vakit birlik vaktidir. Vatanımızın istiklali ve istikbali için neslimizin neler yaptıklarını ve yapabileceklerini gördük. Cenabı Allah ülkemizin ve devletimizin bekası için her zaman yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.