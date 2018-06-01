Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın bereketi Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, Selçuklu’da görev yapan mahalle muhtarları ve mahalle başkanları için düzenlenen iftar programıyla devam etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ak Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, İlçe Teşkilatı Üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve çok sayıda davetli de katıldı. Kerkük İlahi Grubu seslendirdiği ilahi ve ağıtlarla iftar programına renk kattı.

“Ramazan ayı tüm güzelliğiyle bizleri yeniden bir araya getirdi”

Ramazan ayının bereketini her alanda hissettirdiği mübarek anların yaşandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün burada çok özel bir güne şahitlik ediyoruz ve çok büyük bir aile olduğumuzu gördük. Bu nadide topluluk uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, birlikte mesai harcadığımız bir topluluk ve güzel bir Ramazan akşamında bir iftar sofrasında buluşmak nasip oldu. Onun için Rabbime şükrediyorum. Özellikle de hem meclis üyelerimizin hem de eski meclis üyelerimizin çok emeğinin olduğu bir mekanda Selçuklu Kongre Merkezinde böyle bir buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

"24 Haziran Büyük Önem Taşıyor"

Ülkemizin birçok yasak ve vesayet odaklarına rağmen Ak Parti iktidarı ile güzel günlere kavuştuğunu dile getiren AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "Ekonomisi batmış, özgürlükleri sınırlanmış, uluslararası mecrada itibar görmeyen bir Türkiye’den artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen ve dünya 5’den büyüktür diyen bir liderimizin olduğu Türkiye var. İşte ülkemizin elde ettiği bu kazanımlarının korunması ve daha da çoğaltılması için 24 Haziran seçimleri milletimiz ve coğrafyamız için büyük önem arz ediyor. Bizler de Ak Parti Selçuklu Teşkilatı olarak tüm kademlerimizle birlikte gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıyor seçim çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

İftar organizasyonu için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür eden Ak Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, "Yüce Rabbimden oruçlarımızı kabul etmesini ve Ramazan Ayının tüm İslam Alemi için güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

“Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi meydanda da göstermeliyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Haziran Cumartesi saat 14:30’da gerçekleştireceği Konya mitinginin önemine dikkat çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, tüm Konyalıları "Büyük Konya Mitingi"ne davet etti. Angı, “Bilindiği gibi seçim çalışmalarının ortasındayız ve tüm teşkilatımızla birlikte sahada koşuyoruz. Kısmet olursa Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Konya’da olacak. Saat 14:30’da başlayıp 16:30’a kadar devam edecek mitingimizde tüm ilçelerimizi Kılınçarslan Şehir Meydanına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Konya’ya, bizim Cumhurbaşkanımıza olan sevgimiz ortada. O sebeple bu birlikteliğe hiçbir şey mani olmamalı” diye konuştu.