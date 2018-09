Başkan Pekyatırmacı: "Milletimiz yönetimde söz sahibi oldu"

Bizleri eski karanlık günlere döndürmek isteyen iç ve dış mihraklara karşı gençlerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Milletimiz yönetimde söz sahibi olmuştur. Ecdadımızdan aldığımız bin yıllık emanete sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları tarafından bu yıl itibariyle başlatılan ve mesleğinde uzman kişilerin katıldığı siyaset, medya, sanat, ekonomi ve yönetim alanında gençlerle bilgi ve denemim paylaşımlarının gerçekleştirildiği programlar devam ediyor. Her iki haftada bir Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen “Direnişten Şahlanışa 2023” isimli programa Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin ve gençlik kolları üyeleri tam kadro ile katıldı.

“Gençlerimizin sorumluluğu büyük”

AK Parti Selçuklu Gençlik Kollarının düzenlediği “Direnişten Şahlanışa 2023” programına katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı gençlere tecrübeleriyle ve ülke gündemiyle alakalı önemli bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı konuşmasında gençlerin sorumluluğunun büyük olduğuna vurgu yaparak, “Gençlerle birlikte olmak, gençlerle diyalog kurmak böyle ortamların oluşmasıyla daha da kolaylaşıyor. Bizim gençlere ulaşabiliyor olmamız, kazanımlarımızı gençlerimizle paylaşabiliyor olmamız büyük bir mutluluk vesilesidir. Ülkemiz geçmişe göre özellikle son on altı yıl içerisinde ciddi bir gelişme ivmesi yakaladı. Dolayısıyla hem dışarıdaki hem de içerideki düşmanlarımızın işine gelmiyor. Bu noktada gençlerimizin bir taraftan eğitim hayatına devam ederken bir taraftan da çevremizde neler olup bittiğiyle ilgili daha duyarlı olduklarını görüyoruz. Hamdolsun bugün ülkemizde neredeyse her ilimizde bir üniversitemiz var.Öğrenmenin, eğitimin önünde artık hiçbir engel yok. Gençlerimiz bu noktada ellerindeki imkanların kıymetini bilerek kendilerini daha da geliştirmeli. Çünkü bizim ülke olarak misyonumuz çok büyük. Ecdadımızdan emanet aldığımız bin yıllık bir emanet bilinciyle görevlerimizi sürdürmemiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım ki bir günümüz diğer bir günümüze denk olmayacak. Şu anda Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bizim bu potansiyellerimizi harekete geçireceğimizi gördükleri için sahneleniyor ve Türkiye'yi eski günlerine döndürmek için uğraşılıyor. Buna fırsat vermeyeceğiz bunun için de ileriye dönük büyük hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız her gün gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Her gün yeni bir heyecanla, yeni bir azimle çalışmalarına devam ediyor. Bu özveriyi bizlerinde örnek alması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti teknoloji, kalkınma ve gelişim alanında hiç bu kadar güzel yönetilmemiştir. Önceki dönemlerde söz hep başkalarında iken bu dönemde milletimiz yönetimde olmuştur” dedi.

“2023 yolunda hızla ilerliyoruz”

Programın her iki haftada bir Çarşamba günleri saat 20:23 de başladığını ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin ise, 2023 yolunda Türkiye'nin hızla ilerlediğini,gençliğe dair bütün konularda bilgi ve deneyim paylaşımlarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ülke yönetiminde gençlere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Şahin, “Direniş zamanlarından şahlanış zamanlarına kadar katılımcıların gençlik anılarını anlatacağı programımız ciddi anlamda teşkilat içerisinde bulunan gençlerimiz için büyük önem taşıyor.Eğitim programımızda birbirinden tecrübeli kişiler yer alıyor. Gençliğe dair ne varsa konuşulacak olan buluşmalarımızda asıl hedefimiz 2023 yolunda ilerleyen ülkemizin gençliğine neler kazandırabiliriz ve nasıl doğru yönlendirebiliriz. Bu konularda bizleri aydınlatan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Sorgulayan ve araştıran bir gençliğimiz var”

Selçuklunun ismiyle müsemma çok iyi bir teşkilat yapısı olduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'de konuşmasında Selçuklunun kurumsal anlamda sistematik yapısı ve güçlü altyapısı ile daha güzel işleri yapabilecek konumda olduğunu belirtti. Özer, “Gençliğin hem ülke yönetiminde ve hem de memleketi için daha faydalı olması adına farklı argümanların iyi şekilde değerlendirebilen, sorgulayan ve araştıran bir görev anlayışıyla eskiye göre daha donanımlı, daha kültürlü ve bilgili olduğunu görüyoruz. Gelecek için gençliği daha olumlu buluyorum. “Direnişten Şahlanışa 2023” isimli bilgi ve deneyim paylaşımı programlarının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Programın sonunda günün hatırası olarak Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Ayeti Kerimenin yer aldığı bir tablo hediye edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı.