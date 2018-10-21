Başkan Pekyatırmacı: “Muhtarlarımızdan aldığımız güç ve destekle hizmetlerimiz artarak devam ediyor”

Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında dernek binasında muhtarlarla bir araya gelen Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Muhtarlarımızdan aldığımız güç ve destekle hizmetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılında Muhtarlık müessesi için 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesi üzerine Selçuklu Muhtarlar Derneği tarafından Muhtarlar Gününün 3. yılına özel etkinlik düzenlendi. Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Muhtarlık Müessesi için bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak tayin edildiğini, tüm muhtarlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını, bu günün kendileri için önemli bir tarih olduğunu vurguladı. Selçuklu'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, "Muhtarlar Gününüzü kutluyorum. Bizim için muhtarlarımız çok değerli. Çünkü bütün yaptığımız işlerde hem planlama, hem uygulama hem de geri dönüş noktasında her zaman sizlere ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu büyüklük ve nüfus yapısına sahip bir ilçeyi yönetmemiz mümkün değil. Ancak sizlerden aldığımız güç ve destekle bu işleri yürütebiliyoruz. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece de yaptığımız işlerin karşılığını görmüş oluyoruz. Görevi aldığım günden itibaren mahalle muhtarlarımızı ofislerinde ziyaret ederek mahallerimize yönelik istek ve önerileri yerinde dinleme fırsatım oldu. Bugün de kaymakamımızın katılımı ile sizlerle bir araya geldik. Hizmet için, yarınlar için ve milletimiz için yine güzel bir beraberlikle, istişarelerle el ele gönül gönüle vererek yapılan her işte en güzel neticeyi almaya devam edeceğiz. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gayretleriniz ve çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarların yerel demokrasinin ve devletin en temel ve en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise, “Muhtarlarımız hem ilçe merkezinde hem de ilçe kırsalında bizim elimiz, ayağımız, gören gözümüz ve işiten kulağımızdır. Muhtarlar Gününüzü kutluyor, görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Selçuklu Muhtarlar Derneğinde düzenlenen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve Selçuklu'da görev yapan muhtarlar katıldı.