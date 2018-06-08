Başkan Pekyatırmacı, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yaz tatiline girmesi nedeniyle Mustafa Necati İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri eşlik etti. Heyet, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve başarı belgelerini dağıttı.

2017-2018 öğretim yılı sonu münasebetiyle karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya,“Milli eğitim camiamızı, öğretmenlerimizi, sevgili çocuklarımızı ve velilerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızla kendi çocukları gibi ilgileniyor ve onları geleceğe hazırlıyorlar. Selçuklu Belediyemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bizlere yardımcı oluyorlar. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ise asıl kahramanlar onlar. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlıyorlar. Bu güzel karne tatilinin ve karnelerin yavrularımıza ve anne babalarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Selçuklu’ da eğitim-öğretim döneminin sonunda çocuklarımızın karne sevincini yaşıyoruz diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımız sona eren bu eğitim-öğretim yılı ile ilk ve ortaöğretimlerini tamamladılar. Yeni eğitim öğretim döneminde başarılarının daha da artmasını diliyorum.Eğitimin en önemli kısmında yer alan öğretmeler ve çocuklarımızın ailelerini tebrik ediyorum. Bu vesile ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize ve fedakar öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu fedakarlıkları, Türkiyemize yetişmiş bir nesil olarak dönecek, gelecek daha iyi olacaktır” dedi.

Pekyatırmacı, "Çocuklarımız, bir yıl boyunca büyük bir emek ve gayret sarf ettiler ve şimdi bir tatil dönemindeyiz. Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak için tüm çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan 58 kütüphanemizde, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını ve bilgi seviyelerini daha da geliştirmeleri için kütüphanelerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere hitaben konuşma yapan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar,“Eğitim öğretim dönemi boyunca emek sarf eden ve derslerini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugün sevinçli bir gününüz. Hepinizi bu güzel günde kutluyorum. Bizler de bu mutlu gününüzde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Karne dağıtım töreni, öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek sona erdi.