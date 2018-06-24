Başkan Pekyatırmacı oyunu kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için Rebii Karatekin Ortaokuluna gelen Başkan Pektyatırmacı, 1203 nolu sandıkta oyunu kullandı. 24 Haziran seçimlerinin ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bugün söz de milletin karar da milletin. Tabii seçim sürecinde siyasetçilerimiz konuştular, anlatacaklarını anlattılar. Artık karar verme zamanı. Milletimiz de demokrasi geleneğine uygun olarak geliyorlar ve oylarını veriyorlar. Biz Türkiye olarak büyük bir milletiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. İnşallah seçimler Türkiye’miz, milletimiz, Konya’mız ve insanlık için hayırlar getirecek. Bu yeni dönemde ülkemiz çok daha güçlü bir şekilde hem bölgesinde, hem de dünyada küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Bütün halkımıza, bütün milletimize bu demokrasi şölenine katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, oyunu kullandıktan sınıfları tek tek gezerek sandık kurulu görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.