Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 13:51

Başkan Pekyatırmacı oyunu kullandı

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı ve 27.

Başkan Pekyatırmacı oyunu kullandı

24 Haziran 2018 13:51

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.


Oyunu kullanmak için Rebii Karatekin Ortaokuluna gelen Başkan Pektyatırmacı, 1203 nolu sandıkta oyunu kullandı. 24 Haziran seçimlerinin ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bugün söz de milletin karar da milletin. Tabii seçim sürecinde siyasetçilerimiz konuştular, anlatacaklarını anlattılar. Artık karar verme zamanı. Milletimiz de demokrasi geleneğine uygun olarak geliyorlar ve oylarını veriyorlar. Biz Türkiye olarak büyük bir milletiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. İnşallah seçimler Türkiye’miz, milletimiz, Konya’mız ve insanlık için hayırlar getirecek. Bu yeni dönemde ülkemiz çok daha güçlü bir şekilde hem bölgesinde, hem de dünyada küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Bütün halkımıza, bütün milletimize bu demokrasi şölenine katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Pekyatırmacı, oyunu kullandıktan sınıfları tek tek gezerek sandık kurulu görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç