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16 Mayıs 2018 15:53

Başkan Pekyatırmacı, "Ramazanın bereketini hemşehrilemizle birlikte yaşayacağız"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayının ilk teravih namazında Erenköy Mahallesi Tahir Büyükkörükçü Cami’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı,

16 Mayıs 2018 15:53


Selçuklu Belediyesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Teravih Buluşmaları Ramazan Ayı boyunca devam edecek. Selçuklu’nun farklı mahallerinde Teravih Namazı sonrası vatandaşlara buluşacak olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle sakinlerini dinleyecek. Selçuklu’da Ramazan ayının ilk Teravih Buluşması Erenköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ahmet Pekyatırmacı mahalle halkının istek ve önerileri dinledi. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, sabır ve bereket ayı olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, Ramazan Ayı’nın tüm İslam alemine güzellikler getirmesini diledi. Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti.


İslam Aleminin Ramazan ayına Kudüs’de Müslümanlara yönelik yaşanan İsrail zulmünün hüznü ile girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kudüs biz Müslümanların ilk kıblegahı ve en değerlimizdir. İslam alemi olarak Amerika ve İsrail’in Kudüs’e yönelik aldığı her türlü karar bizim için yok hükmündedir. Dünya üzerinde barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde başta Kudüs olmak üzere İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıların bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir. Ramazan Ayı’nın bu manevi ikliminde dualarımız tüm İslam Aleminin birliği ve dirliği için olsun” dedi.


Ramazan ayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından en güzel örneklerin yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı özel günler olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Kurulan iftar sofraları, hep birlikte kılınan teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Selçuklu’da Ramazanın bereketini her gün farklı bir mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek yaşayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.




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