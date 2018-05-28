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28 Mayıs 2018 18:29

Başkan Pekyatırmacı, sahurda personel ile bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde gece mesaisi yapan belediye personeli ile sahurda bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı, sahurda personel ile bir araya geldi

28 Mayıs 2018 18:29


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her fırsatta belediye personeli ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görev yapan belediye personelini sahurda ziyaret etti. Tesisler Müdürlüğünde gerçekleşen programda gece mesaisi yapan personel ile görüşen Başkan Pekyatırmacı, hizmetlerinden dolayı personele teşekkür etti.


Selçuklu’da Ramazan ayının bereketiyle dolu dolu yaşandığını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu’da İftar ve Teravih Buluşmaları ile hemşehrilerimizle bir araya gelirken fırsat buldukça personel arkadaşlarımızla iç içe olmaya gayret ediyoruz. Sizinle de böyle güzel bir zaman diliminde birlikte olmak, hasbihal etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.


Belediyecilik çalışmalarında ekip ruhunun başarıyı getirdiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sizler dışarıda belediyemizin görünen yüzüsünüz. Hem hizmeti en iyi şekilde yapmak hem de vatandaşlarımızla olan diyaloğu en üst noktada tutmak için hepinize büyük sorumluluk düşüyor. Bu noktada hepinizin işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduğunuzu biliyorum. İnşallah bu gayret ve hassasiyetinizin artarak devam edeceğine olan inancım tam. Çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum" dedi.




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