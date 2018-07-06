Organize Sanayi Sitesinde sanayi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi 2. Organize Sanayi oldu. Cuma namazını Hacı Ahmet Sarısaman Caminde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla görüştü, yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi. Programda Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları’nın hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Cumanın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz bu buluşmalar, Selçuklu’da ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sağlarken, hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesine de vesile oluyor. Selçuklu’nun daha da yaşanabilir bir ilçe olması için her fikri dinliyor, her görüşe değer veriyoruz. Allah bu beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Konya’nın sanayi üretiminde Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında ön sıralarda yer aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 24 Haziran sonrası istikrar ve güven ortamının sürmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Pekyatırmacı, "Her biri ayrı bir değer olan ve binlerce insanımıza istihdam sağlayan sanayi tesislerimiz ekonomimizin çarklarını döndüren büyük dişlilerimiz. Eğer üretim olursa, istihdam ve ihracat olursa kalkınabilir, üreterek dünya ile rekabet edebiliriz. Güçlü ve dünya ülkeleri ile rekabet eden bir ülke olmak zorundayız. Ülkemizin hedefinden şaşmasını isteyenler, bu istikrar ortamının bozulmasını isteyenlere rağmen işimize daha çok sahip çıkmalı, ne yapıyorsak onu en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu nokta da sizlerin emekleri ve alın teri çok kutsal. Allah çalışmalarınızda kolaylık versin. Bizler de belediyeler olarak sizlerin koşullarınızın daha da iyileştirilmesi için gayret içerisindeyiz" şeklinde konuştu.