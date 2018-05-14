Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’daki ilk mesai gününe belediye personelini görevleri başında ziyaret ederek başladı. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerini de ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla da hasbihal etti. Selçuklu’da birçok başarılı hizmete imza atıldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu başarımızın temelinde güçlü kurumsal yapımız ve ekip ruhu büyük önem taşıyor" dedi.

Selçuklu’da yeni dönemde de hizmet standardını yüksek tutmak ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürmek için çalışacaklarını ifade eden Pekyatırmacı, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’dan aldığımız emanette çıtanın çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu emaneti en iyi şekilde taşımak ve çıtayı daha da yukarılara çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız. Selçuklu hem nüfusu, hem ortaya koyduğu projeleri ve gelişmişlik endeksiyle Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisi haline geldi. Bu başarıyı sizlerin özverili gayretleri ile yakaladık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah yeni dönemde de vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile Selçuklu halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız. Yapacağınız hizmetler için hepinize kolaylık ve başarı diliyorum” dedi.