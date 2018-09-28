Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'da gençlere ayrı bir değer veriyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüs Cami'nde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Akademi Mahallesi oldu. Cuma Namazını Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde yer alan Kampüs Cami'nde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Pogramda Başkan Pekyatımacı'ya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Akademi Mahalle Muhtarı Abdullah Doğan da eşlik etti.

Selçuklu'nun her geçen gün artan nüfusunun yanı sıra dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İlçemiz genç nüfusu ile ülkemizin önde gelen ve Güçlü Türkiye'nin merkez ilçelerinden biri. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Selçuk Üniversitesinde eğitim gören ve bölgemizde yaşayan üniversite gençliğine ulaşmak için Bosna Hersek Mahallesine hizmet veren Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz üniversite gençliğinden yoğun ilgi görüyor. Burada Selçuklu Gençlik Meclisi eliyle öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürdüğümüz sosyal,kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. İnşallah tüm genç kardeşlerimizi merkezimizden faydalanmaya ve buradaki etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni Gençlik Merkezi ve yurt inşaatındaki çalışmalardan da söz eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu'da gençlere yönelik faaliyetlere her zaman önem ve öncelik veriyoruz. Bu kapsamda Gençlik Merkezimize gençlerimizin gösterdiği yoğun talep dolayısıyla yeni bir gençlik merkezi daha kazandırmak için çalışmalara başladık ve merkezimizin yapımı devam ediyor. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak ve bu noktadaki eksikliği gidermek amacıyla 2 bloktan oluşan yurt inşaatımızda devam ediyor. Tesisimizin tamamlanmasıyla Selçuklu Belediyesi olarak gençlik hizmetlerinde hizmet standardımızı daha da yükseltmiş olacağız" diye konuştu.