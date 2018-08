Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’ya güzel bir gelecek hazırlıyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yenikent Zeki Altındağ Camiinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu’da yaşayan insanlara her alanda hizmetin en iyisini sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Her geçen gün artan nüfusuyla ilçemizin en büyük mahallerinden olan Yazır’a da bugüne kadar sağlıktan,eğitime, spordan yeşil alan çalışmalarına kadar birçok alanda nitelikli tesisler kazandırdık. Bütün bu çalışmaların yanı sıra mahallemize yeni hizmetlerkazandırma noktasında da çalışıyoruz. Bu kapsamda yapımına geçtiğimiz aylarda başladığımız çok amaçlı mahalle konağımızda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tamamlandığında başta emeklilerimiz olmak üzere her yaştan hemşehrimiz faydalanabileceği tesis bölgesine de ayrı bir değer katacak" dedi.

Başkan Pekyatırmacı sözlerinin sonunda Selçuklu’nun 72 mahallesi için ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi hizmeti sunmanın gayretinde içinde olduklarının ifade ederek, "Selçuklu’nun başarısında hemşehrilerimiden aldığımız destek ve güven en büyük gücümüz. Allah bu birlik ve beraberlik ruhumuzu bozmasın. İnşallah yapılan hizmetler ile Selçuklu’nun geleceğini daha da güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.