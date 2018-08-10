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10 Ağustos 2018 16:21

Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlarla biraraya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Bedir Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlarla biraraya geldi

10 Ağustos 2018 16:21


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, II. Mehmet Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Bedir Mahalle Muhtarı İsmail Çetinkaya, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.


Selçuklu’da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Amacımız ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin ’İyi ki Selçuklu’ da yaşıyorum’ demelerini sağlamak. Çocuklarımız için kütüphaneler ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller, sanayi çalışanlarımız için sosyal tesisler ürettik. Bütün bu çalışmaların yanı sıra Kelebekler Vadisi Parkı, Sille Baraj Park, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi gibi prestij eserleri şehrimize kazandırdık. Hizmet planlamasında merkez ve mahalle ayrımı yapmaksızın Selçuklu için daha iyiye daha güzele hizmet seferberliğimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz” dedi.




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