Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuklu Merkez Cami'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Şeyh Şamil Mahallesi oldu. Namaz sonrası vatandaşlara sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların yeni hicri yılını kutladı ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem Ayının İslam Alemi için barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Pekyatırmacı, aşurenin bereketine vurgu yaptı ve aşurenin her dönemde kurtuluş günü olduğunu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizde yılbaşından bu yana farklı bir süreç yaşanıyor ve üzerimizde bir takım oyunlar oynanıyor. Ekonomik yönden ülkemizi dar boğaza sokmak için dışarıdan, içeriden maalesef bir takım operasyonlar yapılıyor. Tabii hükümetimizi gerekli tedbirleri alıyor. Ancak bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nda yokluk içerisinde verdiğimiz mücadele günlerinden şimdi çok daha güçlüyüz ve her zamanki gibi birlik beraberlik içindeyiz. O sebeple yine Allah'ın izni ile bizi yenemeyecekler ve o günkü inancımızla şimdi de bu zorlukların üstesinden geleceğiz ve hem bölgemizde hem dünyada küresel sistemi yöneten ve yönlendiren bir güç olarak var olmaya devam edeceğiz. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş eşlik etti.

"Selçuklu başarısında payınız büyük"

Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşatıldığı şu günlerde Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi personeli ile de bir araya geldi ve personele aşure ikramında bulundu. İlk olarak Tesisler Müdürlüğünde görev yapan Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelini ziyaret eden Pekyatırmacı daha sonra Selçuklu Belediyesi Fidanlık Tesisleri'nde görev yapan Park Bahçeler Müdürlüğü personeli ile de buluştu. Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu'nun başarısında hemşehrilerimizden aldığımız güç ve sizlerin gayretleri en önemli gücümüz. Sizler çalışmalarınızla belediyemizi temsil ediyorsunuz ve bu nedenle sorumluluğunuz büyük. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve gayretle çalışacağınıza inancımız tam. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.