Başkan Pekyatırmacı, Zabıta Haftasını kutladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her yıl 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanılan Zabıta Haftası ve Teşkilatın 192. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Zabıta Haftasını kutladı. Zabıta Merkez Ekipler Amirliğinde görevli zabıta personelini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, “Kamu düzeni için zabıtamız zorlu koşulları aşabilen, samimi, hoşgörülü ve adaleti gözeten bir yapıya sahiptir” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, “Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir kuruluştur. Yaklaşık 2 asırdır zorlu bir görev yürütmektedir. Yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzünü temsil eden zabıtamız zor bir görevi üstlendiği gibi, aslında kutsal bir görevi de yerine getirmektedir. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve yarınları için çalışıyorsunuz. Tebessüm eden bir yüzle görevinizi yapmanız belediyemizin güler yüzünü halkımıza yansıtmanız büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Burada özverili bir şekilde hareket etmek, zorlukları başarabilmek ve adaletli olmak elbette en temel prensiplerimizdir” dedi.

“Çok büyük bir alanda hizmet üretiyoruz”

Başkan Pekyatırmacı, "Belediyecilik hizmetlerinde çok büyük değişiklikler oldu. Fiziki belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik adına birçok alanda hizmet üretiliyor. Ama bir taraftan da şehrin düzenini korumak gerekiyor. Nüfusumuz hızla artıyor. Bugün itibariyle nüfusumuz 650 bin civarında. Türkiye genelinde 50 ilimizden fazla nüfusumuz bulunmaktadır. Büyük bir metropol kentte büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Bu alanda insanlar arasında adaleti sağlamak, haksız rekabeti önlemek, şehirde sorun oluşturan meseleleri çözmek, insanların rahatsızlık duyduğu konulara çözüm üretmek önemli görevlerimiz. Bizim üniformalı birimlerimiz sizlersiniz. Şehrimizin standardının yükselmesi, marka şehir haline gelmesinde önemli etkenleri yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda insanlar arasındaki adaleti sağlamanın önemli şartlarından iki unsuru yerine getirmek gerekiyor. Birincisi adalet ki, herkese eşit davranmak zorundayız. İkincisi de kararlı olmak. Kararlılık ilezabıtamızın adalet ve hoşgörü içerisinde bu işi sahada çözdüğünü görüyoruz. Bu işleri yaparken bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızı incitmeden, azimle ama bir taraftan da hoşgörü ile insanların derdini dinleyerek, çözümler üreterek bu işi yürütmek gerekiyor. İnşallah bunları yaptıkça şehrimizin daha da güzelleştiğine hep birlikte şahit olacağız. Üstün gayretlerinizden dolayı hepinizi kutluyorum" dedi.

“Hepimize önemli görevler düşüyor”

Ülke olarak önemli dönemlerden geçtiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı daha gayretli daha özverili çalışmanın önemine işaret ederek şunları söyledi; “Ülke olarak ekonomik anlamda zorlu bir sürece maruz bırakılıyoruz. Bizlere ciddi manada dış destekli baskılar yapılmaktadır. Olumsuzluk havası verilmektedir. Elbette bu dönemi de atlatacağız. Ümitsizliğe düşecek bir durum görünmemektedir. Coğrafi imkanlarımızla, milli ve yerli kaynaklarımızlave en önemlisi de çalışkanlığımızla her şeyin üstesinden gelebilecek durumdayız. Hepimize önemli görevler düşüyor. Zorlu çalışma koşullarında iyi niyetle, samimiyetle, özveriyle hareket etmeliyiz. Önemli olan zoru başarabilmektir. Bu anlamda zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümünde tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını ve kutluyorum, görevlerinizde başarılar diliyorum.”

Zabıta personelinin tam kadro ile katıldığı program, günün anısına yapılan çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.