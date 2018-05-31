Başkan Pekyatırmacı“Ramazan kardeşliktir”

Son olarak Buhara, Parsana, Sille Ak, Selahattin Eyyubi ve Sakarya mahallelerinde düzenlenen iftar programlarına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilat Üyeleri, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekili Adayı Muhammed Zeren, Meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.

"Ramazan Kardeşliktir"

Ramazan ayının rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşatıldığı güzel bir geleneği gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, iftar sofralarına katılan mahalle sakinlerine teşekkür etti. İftar sofralarının rahmetin ve bereketin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, ilçe genelinde her gün iki mahallede iftar programlarının devam ettiğini söyledi. Pekyatırmacı, “Ramazan rahmetiyle bereketiyle geliyor.Bu sofralar bu rahmetin bu bereketin bir göstergesidir. İftar verdiğimiz mahallelerde komşularımız birlikte yemek yiyerek hem komşuluk hukukunda bir araya geliyorlar, hem de birlik beraberlikler güçleniyor. Böyle bir tabloya vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

"Daha modern ve günümüze ve geleceğe hitap eden hizmetler gerçekleşiyor"

Selçuklu Belediyesinin hayırlı bir işe daha öncülük ettiğini ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Belediyemiz, Ramazan’ın bereketini her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofraları ile güzel bir geleneği yaşatmış oluyor. Mahallelerimizde Belediyemizin yaptığı büyük projeleri görüyoruz. Bu bölgedeki spor kompleksleri, Kelebekler Vadisi ve birçok hizmeti bir arada görüyoruz. Yapılan hizmetlerin bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Daha modern, günümüze ve geleceğe hitap eden hizmetler gerçekleşiyor. Fiziksel mekanlardaki değişimler insanlarımızda da her alanda gerçekleşiyor” diye konuştu.

"Ramazan’ı tüm güzellikleriyle yaşıyoruz"

Sözlerine “Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü koruyan insanlarımızla yine bir ve beraberiz” diyerek başlayan Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Selçuklu Belediyesinin düzenlediği mahalle iftarları ile daha çok birbirimize kenetleniyoruz, birbirimizin halini hatırını soruyoruz, sevgimizi saygımızı gösteriyoruz ve aynı çatı altında buluşuyoruz. Bir Ramazanı daha tüm güzellikleriyle yaşıyoruz. İnşallah bereketiyle iç içe olduğumuz bu günlerde huzurlu bir şekilde yine bayrama da kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

"İftar sofraları ile güzel bir gelenek yaşatılıyor"

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammet Zeren de, Ramazan ayını birlik beraberlik içerisinde geçirdiklerine vurgu yaparak, Selçuklu Belediyesinin iftar sofraları ile güzel bir geleneği yaşattığını, bir araya gelen binlerce mahalle sakininin güzel bir Ramazan tablosunda yer aldığını söyledi.