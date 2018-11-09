Başkan Pekyatırmacı,“Selçuklu örnek bir ilçe”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu'ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşması bu hafta Yazır Mahallesinde oldu. Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklunun yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte standartların üzerinde bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesinin her geçen gün artan nüfusuyla Konya'nın en büyük mahallerinden biri haline geldiğini, bugüne kadar sağlıktan, eğitime, spordan yeşil alan çalışmalarına kadar birçok alanda önemli eserlerin ve hizmetlerin kazandırıldığını belirtti. İlçenin her mahallesine ihtiyaçları doğrultusunda yapılan hizmetlerin Selçuklunun geleceğine katkıda bulunduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, önemli prestij eserlerin ve hizmetlerin ülke içinden ve dışından örnek alınmaya devam ettiğini söyledi.

“Çok büyük bir alanda hizmet üretiyoruz”

Selçuklunun çok geniş bir yüz ölçüme sahip olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Büyük bir metropol kentte büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu' da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Selçuklu'nun 72 mahallesine belediyemizce altyapıdan lokal hizmetlere kadar günlük faaliyetlerimiz yapılmaktadır. Mahallelerimiz eğitim merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle daha müreffeh hale geldi. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Bu başarıda halkımızın güven ve desteği en önemli gücümüzdür" dedi.

“Milli ve yerli kaynaklarımıza öncelik veriyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı dış kaynaklı ekonomik baskılara vurgu yaparak; “Ülkemize ve ülke insanımıza ciddi anlamda dış destekli baskılar yapılmaktadır. Olumsuzluk havası verilmektedir. Devletimizin bu yönde izlediği politika ile elbette başarılı olacağız ve olmaktayız. Ümitsizliğe düşecek bir durum görünmemektedir. Ülke olarak büyük bir potansiyele sahibiz. Fiziki imkanlarımızla, milli ve yerli kaynaklarımızla ve en önemlisi de çalışkanlığımızla her şeyin üstesinden gelebilecek durumdayız. İyi niyetle, samimiyetle, özveriyle hareket etmekteyiz. Kazanan yine milletimiz ve devletimiz olacaktır” dedi.