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21 Mayıs 2018 15:23

Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaretler sürüyor

Konya’nın Selçuklu ilçe Kaymakamı Sabit Kaya ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaretler sürüyor

21 Mayıs 2018 15:23


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı Başkan Ahmet Pekyatırmacı’yı tebrik eden Kaya ve Gürsoy, Pekyatırmacı’ya çalışmalarında başarılar diledi.


Kaymakam Sabit Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu sadece Konya’nın değil tüm Türkiye’nin örnek çalışmalarını takdirle izlediği bir ilçe. Emanet aldığımız bu görevde hizmet çıtasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. İnşallah sorumluluk bilinciyle ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla güzel iş birlikleri geliştirerek Selçuklumuzu daha iyi noktalara taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.




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