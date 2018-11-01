Başkan Toru: “Aile ve gençleri ilgilendiren projelerin destekçisi olacağız”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, aile ve gençleri ilgilendiren her projenin öncüsü ve destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Meram Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uzman psikologların yardımıyla ortaklaşa düzenlediği 'Ailem Meram' projesinde uzman psikologlar internet bağımlılığıyla mücadele başta olmak üzere evlilik öncesi ve sonrası eğitimler, evde bakım hizmeti gören engellilerin sorunları, ergen psikolojisi, kariyer danışmanlığı gibi başlıklar altında Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde eğitimler veriyor.

Rehberlik Araştırma Merkezi Uzmanları ve grup liderleri, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya, Ailem Meram projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonrası için planlanan projeler hakkında bir sunum yaptı.

“Batı emperyalizminin en büyük düşmanı aile kurumu”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Ailem Meram projesinin zengin bir içeriğe sahip olduğunu kaydetti. Bugüne kadar fiziki belediyecilik çalışmaları yanında sosyal ve kültürel alanda atılan her adımın destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Toru, “İnsanımızın mutluluğunu sağlayacak her projenin lojistik destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün Batı emperyalizminin en büyük düşmanı aile kurumu. Özellikle bizim gibi güçlü aile yapısı bulunan ülkeler üzerinde daha fazla düşmanlık gösteriyorlar. Bununla birlikte dünya ciddi anlamda değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bunun en büyük yansıması yine gençlerimiz ve aile yapımız üzerinde oluyor. İşte Ailem Meram bu noktada oluşan boşluğu doldurmak üzere düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir proje” dedi.

Projenin tanıtımı içinde ciddi bir çalışma yürütülmesinin gerekliliğine işaret eden Başkan Toru, bundan sonraki aşamada, gelinen bu noktayı kitaplaştırarak tüm Türkiye'ye örnek olması temennisinde bulundu.