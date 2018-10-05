Başkan Toru: “Aileyi korumak, en büyük davamız haline geldi”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla, çiftlere evlilik yıl dönümlerini kısa mesajlarla en özel günlerinde hatırlatıyor.

Meram Belediyesi ‘Aile' odaklı bir çalışmasını daha hayata geçirdi. Başlatılan bu yeni uygulama ile çiftlerin evlilik yıl dönümleri kısa mesajlarla hatırlanıyor ve hatırlatılıyor. Belediye, böylelikle vatandaşların bu en güzel günlerindeki sevinçlerine ortak oluyor. Öte yandan bu mesaj sayesinde çiftlere, Meram Belediyesinin Ailem Meram Projesinde yer alan Aile Eğitim Programları ve Aile Danışma Hizmetleri hatırlatılıyor.

“Meram çok büyük bir ailedir”

Meram'ın büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Fatma Toru, “Ailemizi oluşturan bireylerin sevinçlerine ortak olmak amacıyla böyle bir projeye imza attık. Çünkü biliyoruz ki sevinçler paylaştıkça artar. Biz her alanda bu düsturla hareket etme gayretinde olduk. Bu en güzel günlerinde onları hatırlamak, hatta bazen en güzel günlerini onlara bile hatırlatmış olmak aile olmanın bir gereği elbet. Biz de sadece büyük bir aile olmanın gereğini yapıyoruz. Başlattığımız bu uygulama ile, vatandaşımızın en özel günlerinde mesajlarla bile olsa yanlarında olduğumuzu gösterme amacında olduk” diye konuştu.

"Bu fırsatla çiftlere, Ailem Meram Projesi hatırlatılıyor"

Bu mesajların bir başka konuda da büyük bir hizmete aracılık ettiğini söyleyen Başkan Toru, mesajda çiftlere Meram Belediyesinin Aile Meram Projesinin de hatırlatıldığını kaydetti. Aileyi korumak, kollamak, yüceltmek ya da ailelerin mutluluğunu katlamak amacıyla başlatılan Aile Meram Projesi kapsamında bulunan Aile Eğitim Programları ve Aile Danışma Hizmetlerinin büyük bir açığı kapattığına işaret eden Toru, “Dünyanın en güzel yollarını, köprülerini, binalarını yapsanız da onu kullanacak mutlu insanlar olmazsa hiçbir icraatınız tam anlamıyla bir ruh, bir değer kazanmıyor. Bütün bu icraatlar zaten insan mutluluğu için yapılıyor. Şu bir gerçek ki, bütün insanların en büyük mutlulukları ailede ve evde başlıyor ve hatta ailede bitiyor. İşte Ailem Meram Projesi ile ‘Mutlu İnsan' hedefinin bütün insanlarımızı kuşatmasını istiyoruz. Bu amaçla başladığımız bu proje, insanımıza bu yolda önemli şeyler katıyor. İşte evli çiftlere evlilik yıl dönümlerinde gönderdiğimiz bu mesajla Ailem Meram Projesinde yer alan Aile Eğitim Programlarına ve Aile danışma hizmetlerinin varlığını ve bir sorun karşısında o kurumumuzla da yanlarında olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ailem Meram ile mutluluğun yol haritasını çıkarıyoruz. Problem yaşayan çiftlerin sorunlarına birlikte çözüm arıyoruz. Mutlu ailelerin de mutluluğunun sürekliliği için çabalıyoruz. Çünkü, son iki yüzyılın ve bundan sonraki kıyamete kadar geçecek süre içinde medeniyetimizin en büyük davası, aileyi koruma davasıdır” ifadelerini kullandı.