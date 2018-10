Başkan Toru, bedesten esnafını ziyaret etti

Tarihi Bedesten Çarşısı'na ziyaret gerçekleştiren Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla hasbihal etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile birlikte Tarihi Bedesten Çarşısı esnafına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlere, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile AK Parti Meram ilçe Teşkilatı yöneticileri de iştirak etti. Çarşıda incelemelerde bulunan Başkan Fatma Toru, bedesten esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Esnaflarla tek tek hasbihal eden Başkan Toru ve Etyemez, yoğun ilgi ile karşılandı. Esnaflardan bölge ve sektörlerinin sorunları hakkında bilgi alan Başkan Toru, Meram Belediyesinin attığı her adımda esnafı ve esnafın sorunlarını gözettiğini söyledi.

“Biz, bu milletin kendisiyiz”

AK Parti'nin, belediyecilik anlayışına getirdiği yenilikler ve yerel kalkınma hamleleriyle şehirlerin her alanda adeta çağ atladığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “AK Parti'nin iktidarda olduğu şehirler, sorunları büyük ölçüde çözüp, alt yapıdan yollara, yeşil alanlardan kültürel ve sosyal yatırımlara kadar her alanda büyük atılımlar yaptılar. Şehircilik anlayışında hizmet çıtalarını çok yükseklere taşıdılar. Bunun en güzel örneklerinden biri de Meram oldu. Bir zamanlar çözülemez diye görülen her sorun bugün özverili çalışmalarla neredeyse tamamen mazide kaldı. Yeterli mi? Değil elbet. Milletimizle birlikte yürüyeceğimiz daha çok yol var. Önümüzdeki ‘Yerel Seçimler' yürüyüşün devam etmesi için bir fırsat. Bu kutlu yürüyüş Meram'ın tek bir sorunu kalmayıncaya, her yönüyle modern, müreffeh bir Meram'ı yükseltene kadar sürecektir. Bu kutlu yürüyüşümüz son nefesimize kadar devam edecek. Çünkü bu yürüyüş ilk insanla başladı, son insana kadar devam edecek. Biz milletin kendisiyiz!” diye konuştu.

“Bir büyük medeniyeti elbirliği ile yeniden ihya ve inşa ediyoruz”

Bedesten esnafının tek tek istek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Toru ve Etyemez, esnaflarla çay içti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sohbetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin her alanda yıllardır süregelen makus talihini yendiğine dikkat çeken Başkan Toru, dünyada örnek teşkil edecek bu başarıların yerelden genele yayıldığını hatırlattı. Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Bu süre zarfında, sorunların üstesinden gelindi birer birer. Daha yaşanabilir şehirler inşa ettik. Milletimiz için hep daha fazlasını istedik. Çünkü bu büyük millet hep en iyisini hak ediyor. Bu sebeple, sadece fiziki hizmetlerle değil, aynı zamanda yeni bir kültür yeni bir medeniyet ve dünya lideri bir Türkiye tezahürü için gayret gösteriyoruz. Geleceğin dünyaya yön veren büyük Türkiye'si ancak bu şekilde inşa edilebilir” dedi.

“Muhalefet yine kendi derdiyle meşgul”

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise, Türkiye'nin, Konya'nın ve Meram'ın büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığına dikkat çekerek, “Muhalefet kendi iç çekişmelerinden fırsat bulup Türkiye'nin sorunları hakkında en ufak bir bilgisi ve önerisi bile yokken, biz sürekli sahalardayız. Biz hep milletimizle birlikteyiz. Onlar kendi dertleriyle meşgulken biz Büyük Türkiye için projeler üretiyoruz. Milletimizde kendine değer verenin kim olduğunun farkında. Bu farkındalıkla her seçimde sandıktan AK Parti'yi çıkardı. Sandıktan çıkan AK Parti değil aslında milletin kendisidir. Bu birliktelik ülkemize çok şey kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.