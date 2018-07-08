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08 Temmuz 2018 11:47

Başkan Toru, cami inşaatını inceledi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Dede Korkut Mahallesindeki Şehit Erol Olçok Parkı içerisinde vatandaşların talebi üzerine inşa edilen cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Toru, cami inşaatını inceledi

08 Temmuz 2018 11:47


Meram’da yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dede Korkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde yapımına devam edilen cami inşaatını incelerken çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Başkan Toru, Meram’ın her köşesinde ihtiyaca yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce hizmete açtığımız Şehit Erol Olçok Parkı’nın içerisinde vatandaşlarımızın talebi üzerine cami inşaatına başlamıştık. Bodrum kat, zemin kat ve mahfil katıyla birlikte 500 kişilik kapasiteye sahip olan camimiz, 560 metrekarelik inşaat alanına sahip. Cami inşaatımız hızla ilerliyor ve inşallah Kasım ayı itibariyle vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı hedefliyoruz. Meram Belediyesi olarak, spor tesisleriyle, cami alanlarıyla, sosyal tesisleriyle, kentsel dönüşümlerle, asfalt ve altyapı çalışmalarıyla her daim vatandaşımızın yanındayız. Camimiz bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.




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