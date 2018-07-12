Başkan Toru, Dünya Etnospor Konfederasyonu yönetiminde

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada Dünya Etnospor Konfederasyonunda yeni yönetim kurulu oluşturulduğu belirtilerek, “Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yürüttüğü ve binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan ata sporlarını profesyonel bir bakış açısı ile icra etmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedefleyen konfederasyonun yönetim kurulunda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da yer aldı. Başkan Toru, İstanbul’da gerçekleştirilen yönetim kurulu tanışma toplantısına katıldı. Etnospor, spor dallarının giderek kurumsallaştığı, sportif başarının bir gösterge olduğu çağımızda yüzyıllardır çeşitli kültürler tarafından icra edilen birbirinden zengin oyunlar, sporlar için yapılan genel bir tanımdır. Etnospor bu geleneklerin unutulmaması yeniden dünya sahnesine çıkarılması için pek çok yerel kimliği içinde barındırmaktadır. 2015 yılında Kırgızistan’da kurulan Dünya Etnospor Konfederasyonu bünyesinde yedi ülkeden farklı geleneksel spor dallarını temsil eden on sekiz federasyon bulunduruyor. Konfederasyon stratejik hedef olarak uluslararası üye kabulünü ve icraatlarını arttırmayı planlanıyor. Kuruluşundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atan konfederasyon etkinliklerine katılım üst düzeyde gerçekleştiriliyor. Uluslararası geleneksel oyunların zirvesi olarak kabul edilen Dünya Göçebe Oyunlarına ana sponsor olarak destek veren konfederasyon, Türkiye’de Etnospor Kültür Festivalini düzenlemiş ve yüz binlerce insanın ata sporlarını hatırlamasına katkıda bulunmuştu. Bunun yanı sıra, konfederasyon bünyesinde çeşitli ilköğretim okullarında okul etkinlikleri düzenlenerek çocukların ve gençlerin geleneksel sporları tanımasına ve deneyimlemesine yönelik çalışmalar yapılıyor” denildi.