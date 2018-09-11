Başkan Toru: “En büyük projemiz, gönüllerde yer edinmektir”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Toru ve Milletvekili Erdem, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcıoğlu ve Meram Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar'ın da katıldığı ziyaretlerde Alavardı Mahallesi Yaka Caddesi üzerinde bulunan esnafların sorunlarını dinledi ve vatandaşlarla hasbihal etti. Esnaflardan bölge ve sektörlerinin sorunları hakkında bilgi alan Başkan Toru, Meram Belediyesinin tüm plan, program ve projelerinde esnafı öncelediğini ve gözettiğini kaydetti. Türkiye'nin tarihi bir süreçten daha geçtiğini ve daha öncekilerde olduğu gibi bundan da güçlenerek çıkacağını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Türkiye, bugüne kadar kendine yapılan her saldırıdan güçlenerek çıkmıştır. Bundan da güçlenerek çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler birlikte el ele gönül gönüle yürümeye devam ettikçe önümüzde hiçbir beşeri güç duramaz. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu. Ziyaretlerde, çay ikramı eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerden sonra Başkan Toru ve Erdem ile esnaflar hatıra fotoğrafları çektirdi.

“Milletimiz, başarı hikayemizde tek yol arkadaşımızdır”

Yaka Caddesi üzerinde bulunan esnafların tek tek istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Toru, çocuklara da oyuncak hediye etti. Esnaf çay ocağındaki vatandaşlarla gerçekleşen sohbette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti anlayışında başarının yerel yönetimlerden başladığına dikkat çeken Başkan Toru, "Sadece sorunsuz alt yapı, modern üst yapı hizmetlerimizle değil, yeni bir kültür yeni bir medeniyet ve dünya lideri bir Türkiye tezahürü için gayret gösteriyoruz. Bu yolda en önemli yol arkadaşımız milletimizdir. Sizlerin teveccühü ile göreve geldik ama bundan da önemlisi sizin fikirlerinizin ışığında şehrin ve bölgemizin sorunlarına neşter vurduk. Vurmaya da devam ediyoruz. Bu noktada fikirleriniz ve önerileriniz bizim için çok değerli. Bizim en büyük başarımız, bu yolda milletimizle birlikte yürümek ve başarılarımıza sizinle birlikte imza atmaktır” diye konuştu.

“Bizim en önemli icraatımız gönüllere girmek oldu”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Milletvekili Orhan Erdem Alavardı Aksarnıç Çolakhoca Camisinden çıkan cemaate de şerbet ikram etti. Buradaki cemaatinde isteklerini de dinleyen ikili son olarak parkta oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Toru ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, “Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz, bu hizmetler zaten yapılması gereken şeylerdi. Yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Hep daha fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz bu noktada. Bizim için bunlardan çok daha önemli olan şey gönüllere girmektir. İşimizi, gönüllere girebilirsek gerçek anlamda başarmış oluruz. Amacımız, bir sevgi halkası oluşturmak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde hastalarımızı, yaşlılarımızı, gazilerimizi, şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Sadece onların hal hatırlarını sormak, sorunlarına çare olmak için değil, gönüller arasında bir köprü kurmak amacıyla gerçekleştiriyoruz biz bu ziyaretleri. Çünkü biliyoruz ki, bizi ve hizmetlerimizi yücelten şey sadece Türkiye'nin, Konya'nın ya da Meram'ın yaşadığı büyük dönüşüm değil. Bizi yücelten şey tevazudur aynı zamanda. Biz bugüne kadar bunun bilinciyle hareket ettik. Bundan sonra da bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşımız, büyük dönüşüme devam etmek için yine AK Parti diyecektir”

24 Haziran'da vatandaşların kendilerine çok önemli bir misyon yüklediğine işaret eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, Türkiye düşmanlarının ülkeyi krize sokmanın ötesinde bölmek ve parçalamak arzusunda olduklarının artık iyice ayyuka çıktığını söyleyerek, “Biz bir ve beraber olduğumuz sürece tüm bu oyunlar boşa çıkacaktır” dedi. AK Parti başarısının yerel yönetimlerle başladığını ve yerel yönetim anlayışının tüm Türkiye'yi bambaşka bir çehreye büründürme başarısı gösterdiğini hatırlatan Erdem, “Bu değişimin sürmesi için yerel seçimde milletimizin yine AK Parti diyeceğinden şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.