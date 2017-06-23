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23 Haziran 2017 11:28

Başkan Toru gönül dostlarıyla iftar açtı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayında farklı gruplara yönelik düzenlenen iftar programları sona erdi.

Başkan Toru gönül dostlarıyla iftar açtı

23 Haziran 2017 11:28


Düğün ve toplantı merkezinde düzenlenen programda konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bir şehrin büyüklüğü bağrında misafir ettiklerinin büyüklüğü nispetindedir. Asıl padişah yaratana kulluğu yerine getirendir. Kulluğu bilmeyen bir padişah ise ancak dilenci sayılır. Bizler sizleri şehrimizin padişahları, gönül dünyamızın padişahları olarak görüyoruz. Bugün gönül erlerimizle birlikte iftar açmaktan onur duyuyorum. Rabbim rahmet, bereket ve sağlık içerisinde bir sonraki ramazana hepimizi eriştirsin. Ne mutlu aklı almayana değil ne mutlu kalbi doymayana dediniz. Miskin Yunus oldunuz. O kudretli zayıflığın zenginliği çağıran fakr-u zaruretin bedenler kadar, diller kadar gönülleriniz de oruç tuttu. Orucu yük gibi değil bayram gibi taşıyan gönülleriniz var” dedi.


Ramazan boyunca farklı gruplarla iftarda buluştuklarını belirten Başkan Toru, “Bugün kapanışı sizlerle yapıyoruz. İnşallah bereketli bir şekilde iftarımızı açmış olacağız. Şimdiden bayramınız hayırlara vesile olsun, mübarek olsun. Dualarınızı bekleriz inşallah” şeklinde konuştu.


İftar programına, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Mustafa Torun, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve meczuplar katıldı.




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