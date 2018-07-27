Başkan Toru, Kapu Cami cemaatiyle buluştu

Meram Belediyesi tarafından Kapu Cami’nde sabah namazını kılan cemaate çorba ikramı gerçekleştirildi. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun da katıldığı programda cemaat namazın ardından aynı sofrada bir araya geldi. Başkan Toru, vatandaşlarla sohbet ederken istek ve talepleri dinledi. Bölgedeki esnafları da ziyaret eden Toru, ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.

Başkan Toru’dan çocuklara makam aracı jesti

Kapu Cami’nde sabah namazını kılan çocuklardan bazıları Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’dan oyuncak talebinde bulundular. Yanlarında oyuncak olmadığını belirten Başkan Toru ise minikleri geri çevirmemek adına onlara makam aracını tahsis etti. Araçla birlikte oyuncaklarını almaya giden çocukların döndüklerinde mutlulukları gözlerinden okundu.