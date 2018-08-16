Başkan Toru, Kur’an kursu öğrencilerini sevindirdi

Konevi Cami Kur’an Kursu öğrencileri eğitimlerinin son gününde Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun sürprizi ile karşılaştı. Ziyaretinde öğrenci velileriyle hasbihal eden Toru, yöneticilerden de Kur’an Kursu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bütün yaz tatilini Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ayırmış olan çocuklarla tek tek ilgilenen Toru ziyaretinde, hassasiyetlerinden dolayı çocukları ve ailelerini fedakarlıklarından dolayı da Kur’an öğreticilerini tebrik etti.

“Aldığımız mirası, sizler ileriye taşıyacaksınız”

“ Türkiye olarak bizler büyük bir mirası devraldık. Bu mirası gelecek nesillere hakkıyla teslim etmekte en büyük görevimiz. Tüm çaba ve gayretimiz bunun için” diyerek sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yaz tatilinde, Kur’an-ı Kerim’i öğrenme ve milli manevi değerlerimizi ihya etmeye çalışan çocukların bu milletin en büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi. Bu fedakarlıklarından dolayı hem çocuklara hem ailelerine hem de Kur’an öğreticilerine şükran borçlu olduklarını kaydeden Toru, “Çocuklarımızın Kur’an öğrenmiş olmaları, temelini milli ve manevi değerlerimizin oluşturduğu bir büyük medeniyeti ihya etmeye çalışmış olmaları bizim için en büyük hediye. Bizde bu hediye ve başarılarını çeşitli hediyelerle taçlandırmak istedik” diye konuştu.

“Sizin iyi yetişmeniz, en büyük gayemiz”

Konuşmasının büyük bölümünü çocuklar için ayıran Toru, “Bizim millet olarak en büyük ihtiyacımız ilmen, ahlaken ve ruhen zengin bir gençlik. Siz bu yolda yürüdükçe bizler de ağabeyleriniz, ablalarınız olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Bu noktada sizden en büyük isteğimiz; öğrendiğiniz Kur’an’ı yıl içinde de sürekli tekrar etmeniz, ihmal etmemenizdir. Onu daha hızlı okumaya çalışmanız ve anlamak için çaba sarf etmenizdir. Namazlarınıza devam edin. Siz bizim geleceğimizsiniz, bu sebeple sizin en iyi şekilde yetişmiş olmanız bizim için çok önemli. Başarılarınız daim olsun. Ve son olarak ta bizler için de dua edin. Benim de önümüzdeki günlerde kutsal bir ziyaretim olacak. Bu ziyaret içinde sizlerden kendim içinde özel dua istiyorum” şeklinde konuştu.

Toru, Kur’an talebelerini hediyeleriyle sevindirdi

Kur’an Kursları arasında yapılan tekvando müsabakalarında Konya birincisi, Türkiye ikincisi olan Konevi Cami Kur’an Kursu’nu tebrik eden Toru ziyaretinin sonunda öğrencilere hediyelerini verdi. Kızlar ve erkekler için ayrı ayrı hazırlanan formaları kendi elleriyle giydiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, miniklerin fotoğraf isteklerini kırmadı ve her öğrenci ile ayrı ayrı günün anısına fotoğraf çektirdi.