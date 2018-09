Başkan Toru mahalle ziyaretlerinde

Mahalle buluşmalarını sürdüren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçeye bağlı Pamukçu, Gödene ve Çayırbağı Mahallelerinde vatandaşlarla hasbihal etti. Muhtarlarından ve sakinlerinden mahallelerin sorunları hakkında bilgi alan Başkan Toru’nun ihtiyaç sahibi aileler ile gaziler buluşmasında duygusal anlar yaşandı. İlçe genelindeki mahalleleri ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Toru, “Meram’daki mahallelerimize misafir olarak, geçmiş görev süremizde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projeler hakkında vatandaşlarımıza bilgiler vermeyi ve vatandaşı birinci ağızdan dinlemeyi arzu ediyoruz. Bu programlar kapsamında hemşehrilerimizin isteklerini dinleyerek eksikleri daha iyi tespit edeceğiz ve hizmete dönüştürme gayreti gösteriyoruz” dedi.

“Şehitlerin geride bıraktıkları ve gazilerimiz bize emanet”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun ziyaretlerinde öncelik ihtiyaç sahibi aileler ve onların yaşadıkları sorunlar ile çözümü oldu. Yalnız yaşayan yaşlıların sorunlarıyla yakından ilgilenen Toru, ayrıca, onların acılarına da ortak oldu. Biri tekerlekli sandalyede yaşayan iki gazinin ziyaretinde ise duygusal anlar yaşandı. Bu toprakların birliği ve dirliği adına her bir gazinin üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını ve bu uğurda canlarını ve bedenlerini siper ettiklerini hatırlatan Toru, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz atalarımızdan aldığı kahramanlık bayrağını daha yükseklere taşımışlardır. Şimdi bu bayrağı daha da yukarıya taşımak bizlerin görevi. Bu millet bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Rabbimiz tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Ülkemizin aydınlık yarınlara doğru hızlıca yol almasını çekemeyen bazı iç ve dış mihrakların kirli oyunlarına maruz kalıyoruz. Ama Allah’ın izniyle her bir saldırıyı bertaraf edeceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları ve gazilerimiz de bize emanet. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onların her isteklerinde ve her sorunlarında yanındaydık, bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.