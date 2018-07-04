Meram Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yaptığı yatırımlara ara vermeden devam ediyor. Küçük Kovanağzı Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen ve fiili olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yaz dönemi boyunca Kuran eğitimi alacak olan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Toru’ya Meram İlçe Milli Eğitimi Müdürü Dursun Ali Kaban da eşlik etti.

“İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensuplarıyız”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, günümüzde bilgi ve maneviyatın en önemli konu olduğuna dikkat çekerken “Eğer toplumlarda maneviyat eksiği varsa o toplumlar çökmeye mahkum oluyorlar. En önemli varlıklarımız da beşeri sermaye dediğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Çocuklarımızın zihinleri çok temiz ve dinlerini en iyi şekilde öğrenmeye ihtiyaçları var. Eğitim sistemimizdeki yaz tatillerini değerlendirmek için büyük bir potansiyelimiz var. İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Peygamber efendimiz de “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” diyor. Bu övgüye mahzar olabilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bir projeye imza attık” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik için çalışıyoruz”

Çocukların yaz döneminde dini, milli ve manevi değerlerine sahip çıkması adına eğitimler verildiğini belirterek proje hakkında bilgiler veren Başkan Toru, “Bölgemizdeki çocuklarımızın yaz döneminde Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesi, dini bilgiler alabilmesi amacıyla Küçük Kovanağzı Mahallemizde yeni inşa ettiğimiz tesisimizin çok amaçlı salonlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik. Daha sonrasında yine bu bölgede kadınlarımızın ve gençlerimizin el becerilerini geliştirmeye yönelik kurslarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber çalışarak açacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Dursun Ali Kaban beyefendi ile birlikte eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara her anlamda sahip çıkmamız lazım. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik için bugünden yaptığımız çalışmalarla temelleri atmamız lazım” şeklinde konuştu.

Başkan Toru’dan çocuklara Ankara sürprizi

Başkan Toru, kursta eğitim gören çocuklara müjde vererek, “15 Temmuz ruhunu unutturmamak adına ‘Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz’ projemize tesisimizdeki kursta eğitim gören çocuklarımızı da dahil ettik. Onlar Kuran-ı Kerim eğitimlerini en iyi şekilde alacaklar ve biz de onları hızlı trenle Ankara’ya götüreceğiz” diye konuştu.