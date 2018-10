Başkan Toru: “Meram her projede çıtasını yükseltiyor”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi kentsel değişim adına bir projeye daha imza atıyor. Bu noktada belediye öncülüğünde, Aksinne Evleri Projesi Meram'daki dönüşüm alanlarında, halkın uygun fiyat ve taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, belediyenin kentsel dönüşüm çalışmalarını ve bu çerçevede hayata geçirilecek olan Aksinne Evleri Projesini tanıtmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Meram Belediyesi olarak değişim dönüşüm projeleri, imar planlama çalışmaları, kültürel yatırımlar, spor alanları, sosyal tesisler ve tümüyle Meram'ın ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları yaklaşık 5 yıldır ekip ruhuyla ortaya koyduklarını söyleyen Başkan Fatma Toru, bu yatırımların ve projelerin sonuçlarını aldıkça büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Aksinne Evlerinin alt ve orta gelir grupları için planlandığını söyleyen Başkan Fatma Toru, belediye öncülüğünde kurulan kooperatifle piyasadaki güven sıkıntısının yaşanmadan ve hassasiyeti olan vatandaşların faize bulaşmadan rahatlıkla ev sahibi olabileceğini vurguladı. Bu proje ile vatandaşlara uygun modeller ve çözümler sunulduğunu belirten Başkan Toru, “Dönüşüm çalışmalarımızda bu modeli Küçük Aymanas Evleri ile başlattık. İkinci projemiz Aksinne Evleri orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlarımız için düşünülmüş 846 dairelik dev bir proje. 2+1 ve 3+1, 147 metrekare ve 167 metrekare seçenekleri sunuluyor. Başvurular 30 Ekim tarihinde başlayıp 9 Kasım günü son bulacak. Fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilecek. Projede konutlar toplam 14 blok halinde olacak. Ticari alanlarımız ise 5 blok. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu market gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği her ayrıntı düşünüldü. 167 metrekarelik daireler, 35 bin TL peşin ve 2 bin 800 TL taksitlerle, 147 metrekarelik daireler ise 30 bin TL peşin ve 2 bin 400 TL taksitlerle satışa sunulacak. 12 Kasım günü kesin kayıtlar yapılacak ardından hemen akabinde temeli atılacak. Meram'da evi olsun isteyen herkesi bu projeye katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Meram, her projesinde kendi çıtasını yükseltiyor”

Meram Belediyesinin her projede kendi çıtasını yükselttiğini söyleyen Başkan Toru, bundan sonra hayata geçecek Uluırmak Evlerinin 2 bin 500 dairelik daha sonra ise yükselecek 4 bin 500 daire ile etaplar halinde Meram'da çevre ve yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Toru, “Aksinne, Küçük Aymanas gibi mahallelerde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları 5 bin 392 sayılı Belediye Kanunu kapsamında. Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca, Büyük Aymanas ve Şükran Mahallelerinde yapılan ise 6 bin 306 sayılı 'Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi' ile ilgili kanun. Meram'ın her tarafı aynı hizmeti neden alamıyor sorusunun yanıtı bu iki kanunda saklı. Alt yapısı olmayan mahalleler aynı kalitede hizmet alamıyor çünkü çoğu imarlı alan değil. Kadastro parseli var. Yaklaşık 5 yıldır vurguladığımız, Meram'ın gelişmesindeki en büyük tehdit buydu. İmar sorunlarını halletmek için sarf ettiğimiz büyük çaba bu nedenle idi. Bu sorunu aşabilme uğruna matematiksel kurgu yaptık ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk. Bugün bu mahallelerde bu çalışmalarımızın sonuçlarını alıyoruz bir bir. Bugün bunların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Meram, bambaşka bir çehreye kavuşacak bu çaba sayesinde. Her büyük projemiz yapamayacaklar diyenlere cevabımız niteliğinde” ifadelerini kullandı.