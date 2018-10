Başkan Toru, “Meram, Millet Kıraathanesi ayrıcalığını yaşıyor”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek, “Burası kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olacaktır, demiştik. Bugün bunun gerçekleşmiş olduğunu görmek beni fazlasıyla memnun etti” diye konuştu.

Kısa bir süre önce açılan ‘Millet Kıraathanesi' özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru gördüğü ilgi ve işleyişini yerinde görmek amacıyla ‘Meram Millet Kıraathanesine' bir ziyarette bulundu. Kıraathanenin her yaş ve guruptan Konyalılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor olması Başkan Toru'yu bir hayli memnun etti.

“Her yaş ve her kesime hitap eden kıraathane, büyük ilgi görüyor”

İlk olarak Kıraathanenin zengin kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyan gençlerle sohbet eden Başkan Toru, gençlerin bu proje hakkındaki görüşlerini dinledi. Kütüphanenin kendilerine yeni ufuklar açacak kadar geniş ve zengin olduğunu belirten gençler projeyi hayata geçirdiği için Başkan Fatma Toru'ya teşekkür etti. Daha sonra satranç ve mangala gibi zeka oyunları oynayan geçler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Toru, aynı zamanda oyunlarında onlara eşlik etti. Millet Kıraathanesi'ni tıklım tıklım dolduran herkesle tek tek sohbet etme imkanı bulan Toru, kendileri içinde özel bir bölüm oluşturulan görme engelliler ile de hasbihal etti. Görme engelliler, kendilerini düşünüp, bril alfabesi ile yazılmış eserlerden yararlanabildikleri, baskı ve çıktı alabildikleri, diğer eğitim merkezlerinde bulunan eserlere ulaşabildikleri, e- kütüphanede bulunan hem sesli hem metin formatındaki eserleri okuyabildikleri böyle bir alan oluşturduğu için Başkan Toru'ya teşekkür etti. Kıraathanede kitap ve gazete okuyan yaşlılarla da bir süre sohbet eden Başkan, ayrıca yetkililerden işleyiş hakkında bilgi aldı.

“Bu yatırım Meramlı olmanın ayrıcalığını hissettirdi”

Meram Millet Kıraathanesi'nin eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yuvası olması umuduyla hayata geçirdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yatırımın amacına ulaşmış olduğunu görmekten bir hayli memnun kaldığını ifade etti. ‘Meram Millet Kıraathanesi'nin çok işlevli bir yapıda tasarladıklarını söyleyen Başkan Toru, “Kıraathanemizde aslına uygun bir şekilde güncel kitap, gazete ve dergiler yer alıyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathanemiz, etnospor ve zeka oyunları bölümüyle de her yaştan insanının ilgisini çekiyor. Kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimi kucaklayıcı bir anlayış ile düşünüldüğü için her yaşa hitap ediyor. Görme engelli vatandaşlarımızın da buradan kolaylıkla istifade edebilmeleri görmek apayrı bir mutluluk. Kıraathanemiz selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin buluşma adresi olacaktır, dedik. Bu söylediğimizin bugün gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz. Bugün herkes Meram'da yaşıyor olmanın ayrıcalığını hissediyor” diye konuştu.