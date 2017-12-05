Başkan Toru: “Mevzu da mevzi de Türkiye”

Hayırsever, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve belediyeler bir araya gelince pek çok yerde güzel şeyler ortaya çıktığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Göreve geldiğimizde Kayalı köyümüzle birlikte toplamda 22 köy ve 6 beldemiz mahalle olarak Meram Belediyesi’ne bağlandı. Bu köylerimizin ve beldelerimizin pek çok ihtiyacı vardı. Özellikle köy içerisindeki yolların düzenlenmesi gibi sosyal tesis ihtiyaçları da oluştu. Bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Kayalı Mahallemizden derneğimiz vasıtasıyla bir sosyal tesis ihtiyacı olduğunu belirttiler ve bize ulaştılar. Bizler de destek vereceğimizi ifade ettik. Her anlamda kendilerine destek olmaya çalıştık ve bugün bu tesis hizmet vermeye başladı. Hayırlara vesile olsun ve Rabbim burada hayırlı hizmetlerin nasip etsin. Bu tesis nesillerimizi dinen, ahlaken, zihnen, memleketine hizmet eden kişiler olmalarına yardımcı olsun inşallah” dedi.

“Kısıtlı kaynaklarla 115 mahalleye hizmet vermeye çalışıyoruz”

Başkan Toru, Meram Belediyesi’ne bağlı 115 mahallenin bulunduğunu belirterek, “Konya’nın 31 ilçesi var ve en çok mahalleye sahip olan Meram Belediyesi. Kısıtlı kaynaklarıyla 115 mahallesine hizmet vermeye çalışan bir belediyeyiz. 3 buçuk yıllık sürede hem mali disiplini sağladık, hem kaynaklarımızı verimli kullanarak mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hizmet vermeye çalıştık. Bununla birlikte Konya’da en büyük kentsel dönüşümlerden birini yürütüyoruz. Toplamda 1 buçuk milyon metrekare alanda 5 mahallemizi kapsayan kısımda 10 bin haneyi ilgilendiren devasa bir kentsel dönüşüm hamlesine imza attık. Süreçlerde yüzde 95 seviyesinde anlaşmalarımızı tamamladık. Diğer taraftan mahallelerimizin ihtiyacı olan, sosyal tesis, yol, altyapı gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde toplam 45 milyon metrekarelik alanda imar planlama hamlemizi gerçekleştirdik hamdolsun. Şu an hızlı bir şekilde 18 uygulamalarımız devam ediyor. 2016 ve 2017 yıllarında Konya genelinde en çok asfalt döken belediye olarak rekora imza attık. Bu rekorları 2018’de de devam ettirerek şehir merkezinde ve kırsaldaki bağlantı yollarında asfaltla buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Mevzu Türkiye, mevzi de Türkiye”

Ülke olarak kritik bir dönemden geçildiğini hatırlatan Toru, “Kritik bir virajdan geçiyoruz. Hepiniz olaylara şahit oluyorsunuz. Özellikle son 4 yıldır ülkemize yönelik işgal hamlesi şu anda da devam ediyor. 15 Temmuz süreci henüz geçmedi. Özellikle batı ve ABD 15 Temmuz’da halledemedikleri hesaplaşmayla ilgili şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden saldırılarına devam ediyor. Mevzu Recep Tayyip Erdoğan değil, Türkiye. Mevzu Türkiye, mevzi de Türkiye. Cumhurbaşkanımızın yanında millet olarak bir ve beraber olmamız çok daha önemli. 100 yıl önce nasıl Çanakkale’de mücadele vererek 15 yaşındaki gençlerimiz şehit olduysa nasıl 15 Temmuz’da 249 şehit verip 2 binin üzerinde gazimiz var ise şu anda da benzer bir seferberlik zamanı. Bunu milli ve manevi bir seferberlik olarak görerek hepimizin çalışması gerekiyor” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesimiyle sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet Hasanşeyh ve Yeşildere mahallelerine de ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Hasanşeyh Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Mahalle Konağı’nı gezen Başkan Toru, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

“Engelli Semanur’un hayali gerçek oldu”

Yeşildere Ortaokulunu ziyaret ederek 8. sınıf öğrencisi yüzde 80 yürüme engelli Semanur Akyol’a hayali olan tekerlekli sandalye hediye eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindekiler öğrencinin evine giderek ailesi ile görüştü. Semanur Akyol’un ablasının da aynı hastalıkla mücadele ettiği öğrenilirken görüşme sonucunda yapılabilecekler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Mahallelerine kazandırılan tesisten dolayı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Kayalı Mahallesi Muhtarı Ramazan Eken, yapılan hizmetin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş ise, Büyükşehir Yasası ile birlikte Meram Belediyesinin hizmet alanının genişlediğini belirtirken, Hizmet merkezde de aynı 55-60 kilometrelik uzaklıktaki mahallemizde de aynı. Bu tesislerin yapılmasında emeği geçen Meram Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ederim. Kısıtlı bütçeye rağmen, gönülden işler gerçekleştiriliyor” dedi.

“İşin altından kalkamayacağımızı düşünmüştük”

Kayalı Köyü Cami Kur’an Kursu ve Sosyal Tesisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına konuşan Başkan Ramazan Narin, "2015 yılı Mayıs Ayı içerisinde temeli atılan inşaatımızı tamamlamış bulunmaktayız. Köyümüzün her açıdan ihtiyacı olan sosyal tesisimizin içerisinde Kur’an Kursu, Sağlık Ocağı, misafirhane, toplantı ve düğün salonu yer almaktadır. Dernek olarak alan el ve veren arasında köprü olmanın gururu içerisindeyiz. Temeli attığımızda işin altından kalkamayacağımızı düşünmüştük. Ancak Yüce Allah’ın izni, Meram Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimizin desteği ile Rabbim bitirmemizi nasip etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesimiyle sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet Hasanşeyh ve Yeşildere Mahallelerine de ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Hasanşeyh Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Mahalle Konağı’nı gezen Başkan Toru, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram Koordinatörü Muzaffer Dinler, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis üyeleri, muhtarlar ve Kayalı Mahallesi sakinleri katıldı.