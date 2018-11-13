Başkan Toru, oda temsilcileriyle bir araya geldi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, oda temsilcileri ile bir araya geldi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yapılan hizmetler noktasında görüş alışverişinde bulunmak ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda da istişare etmek amacıyla oda temsilcileri ile buluştu. Buluşmaya Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fatih İşcan, Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı Münir Günay, Elektrik Mühendisleri Odası Konya Temsilcisi Sait Şahin, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Soylu, Peysaj mimarları Odası Konya Temsilcisi Özcan Kuzu İle Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fetullah Arık ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 5 yıllık süre zarfında yapılan her yatırımı detaylı anlatmaktan ziyade daha çok teknik konuları işlerinin uzmanlarıyla istişare etmek amacıyla bu toplantıyı organize ettiklerini belirten Başkan Fatma Toru, öncelikle teknik konularda yapılan yatırımlar ağırlıkta olmak üzere tüm yatırımlarla ilgili bir sunum yaptı.

“Sizin önerileriniz ve beklentileriniz bizim için çok önemli”

2014 yerel seçimlerinden sonra yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Meram'ın üç kat büyüdüğüne işaret eden Başkan Toru, Meram'ın daha kaliteli hizmet alabilmesi adına yapılan imar planlama, revizyon ve kentsel dönüşümle işe başladıklarını kaydetti. Temel belediyecilik ve temel kamu hizmetlerinin hakkıyla başarılması için bu çalışmaların gerekliliğini anlatan Başkan Toru, “Meram, trafikten sanayi bölgelerinde ki son duruma, kentsel değişim ve dönüşümden çevre sorunlarına kadar her konuda önemli adımlar attı. Bu ilerlemeye hep birlikte şahit olduk. Şehircilik politikamızı ‘Değişen Meram' sloganı ile şekillendirdik. Tüm bunlarla birlikte Meram için yaptığımız hiçbir şeyi yeterli görmedik. Meramlı için hep daha iyisini hep daha mükemmelini aradık. İşte bugünkü istişare toplantımızın temelinde de bu düşüncemiz var. Sizlerle Meram hakkında istişare edeceğiz. Meram'ın donatılarını daha fazla nasıl artırabiliriz, onu konuşacağız. Yaptığımız her toplantı ile vatandaşın beklentilerini önerilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sizin söyleyecekleriniz, beklentileriniz ve önerileriniz çok önemli. Çünkü sizler bu işlerin uzmanısınız. Bu nedenle bu toplantıda asıl amacımız sizleri dinlemek” diye konuştu.

Başkan Toru sunumun ardından oda temsilcilerini dinledi

Meram'da yaşanan gelişme süreci hakkında bilgi veren Başkan Fatma Toru, kültürden sosyal hayata, eğitimden spora kadar yapılan diğer yatırımları ise başlıklar halinde anlattı. Bu sunumun ardından oda temsilcilerinin gelişme sürecindeki önerilerini, bölge hakkındaki istek ve temennilerini, yapılan yatırımlar hakkındaki görüşlerini ve gelecekteki projeler hakkındaki fikirlerini dinleyen Başkan Toru, ayrıca, daha modern daha güzel ve daha yaşanabilir bir Meram için neler yapılabilir ve meslek kuruluşlarının beklentileri konularında temsilcilerle istişare etti. Toplantı günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.