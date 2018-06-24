Başkan Toru, oyunu kullandı

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, oyunu kullanmak üzere eşi ve oğluyla birlikte Meram Alparslan Ortaokulu’na geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte sandık görevlilerine başarı dileyen Başkan Toru, oyunu 2340 nolu sandıkta kullandı.

“Yapılan tüm çalışmalar, milletimizin gönlünde ve vicdanında yer etti”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dilerken, “1. Dünya Savaşından sonra coğrafyamız için çizilen haritaların ömrü yüz yıl sürdü. Cihanşümül bir devleti parçalarken yeni kurdukları her ülke için farklı siyasal ideolojiler üretip, rejimleri biçimlendirdiler. Müslüman toplumların 20.yüzyılını heba ettiler. Bugün aynı senaryolarla önümüzdeki bir yüzyılımızı daha çalmanın çabasındalar. Türkiye’nin Türkiye’den yönetilmesi kararlılığı ile bağımsızlık mücadelesini veriyoruz. Bu süreçle baş edebilen, siyasi istikrarı sağlayan siyasi tecrübe, birikimi ve vizyonu ile Sayın Erdoğan 16 yıl boyunca Türkiye’de en büyük kazanımlara imza attı, siyasal aklı ile çok uluslu operasyonları bir bir boşa çıkardı. Hak ve özgürlükler, ulusal kalkınma ve Sosyal Devlet olmanın gereği yapılan tüm çalışmalar milletimizin gönlünde ve vicdanında yer etti” dedi

“Milletimiz mesuliyetinin fakında”

Güçlü bir Cumhurbaşkanı kadar meclis sayısal çoğunluğunun da güçlü bir yapının tesisi için hayati önem arz ettiğini ifade eden Başkan Toru, “Milletimiz mesuliyetinin farkında, basiret ve feraset içinde geleceği için en doğru kararı verecektir. Zira Türkiye, Milletimiz için tüten en son ocaktır. 24 Haziran’da sadece başkan seçmiyoruz. Türkiyeyi kimin yöneteceğine de karar veriyoruz. Çıkacak sonuçların Milletimize, devletimize tüm coğrafyamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı yöneticileri ve meclis üyeleri, oyunu kullanan vatandaşlarla sohbet ederken seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.