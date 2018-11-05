Başkan Toru: “Sağlık ve mutluluk için spor olmazsa olmazımızdır”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tesislerinde spor yapmak isteyenler için kış dönemi kayıtları başladı.

Meram Belediyesi tesisleri, spor tutkunları için kış dönemi kayıtlarını başlattı. Belediye, yaptırdığı modern tesislerde, kadın, erkek, yaşlı, genç her kesime ve herkese spor yaptırma ve sporu sevdirme imkanı sunuyor. Vatandaşlar, kış boyunca, Meram Belediyesine ait tüm tesislerden en cazip şartlarda yararlanabilecek. Rabia Spor Merkezi, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi, Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi ve Havzan Sosyal Tesisinde spor yapmak isteyenlerin bu merkezlere müracaat etmeleri yeterli olacak.

“Sağlıklı ve kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil için önce spor”

Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın ve sağlıklı bir neslin oluşmasında en önemli faktörün spor olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gençlerin boş zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamak amacıyla tesislere ve diğer tesislerin bünyesindeki spor bölümlerine ciddi anlamda değer verdiklerini kaydetti. Sadece gençlerin değil tüm kesimlerinin spor ile içli dışlı olmasının toplum sağlığı ve mutluluğu ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Başkan Toru, “Değişen Türkiye vizyonunda yerel yönetimler, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal yatırımlarla da vatandaşlarının yanında olmaya gayret gösteriyor. Meram'da bu noktada da hizmetlerimizi geniş bir yelpazede tutarak spor, kültür ve sosyal hizmetlere kadar ihtiyaç duyulacak her alanda projelerimizi hayata geçirdik ve Meram'a ciddi yatırımlar kazandırdık. Bu anlayışımızın bir gereği olarak bugüne kadar spora da geniş bir yer ayırdık. Göreve geldiğimiz günden bugüne spor kulübümüze destek olurken mahallelerimizde de spor yatırımlarını artırmak üzere çalışmalara hız verdik. Bunların en güzel örnekleri de spor tesisleri ve diğer kültür/sosyal tesislerdeki spor alanları. En modern spor teçhizatıyla donattığımız tesislerimiz kış dönemi boyunca da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Tüm vatandaşlarımızı imkanları dahilinde spor yapmaya ve bu tesislerimizin imkanlarından yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.