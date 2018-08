Başkan Toru: “Şanlı tarihimiz büyük zaferlerle dolu”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı. “Canlarıyla bize bu vatanı miras bırakan tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum” diyen Başkan Toru mesajını şöyle sürdürdü; "Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünü bir kez daha milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zaferler ancak inanç, azim ve cesaretle kazanılır. Bu üç unsur Türk milletinin ve Türk ordusunun en önemli ve en belirgin özelliğidir. İşte, 30 Ağustos 1922’de de Türk ordusu genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, yedi bölgesiyle yani kısaca her bir neferiyle bu büyük zafere canı gönülden inanmıştı. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde ki Türk Milleti, kendileri için öngörülen yaşama biçimini kabul etmeyerek başlattıkları büyük mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve hak ettiği zafere 30 Ağustos günü ulaşmıştır. Canları, kanları ve sahip oldukları tüm varlıkların pahasına vatanı savunanları bugün bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Onlar bütün dünyaya bir kez daha gösterdiler ki, şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla mümkündür.”

Yüzyıllar boyunca millet olarak, süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, bugünde önümüzde kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da kazanmamız gereken zaferlerin bulunduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; “Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin ve daha önce kurulmuş olan Osmanlı ve Selçuklu devletleri gibi tüm devletlerimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur bugünden sonrada her daim ve her an canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Çok zor şartlar altında savaşarak bu zaferi kazanarak bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Allah (C.C.) Türk Milletine bir daha savaşlar göstermesin, vatanımızı bölmek isteyenlere, emperyalistlerle işbirliği içinde olanlara ve fitnelere fırsat vermesin. Ancak bugün vesilesiyle tüm dünyaya şunu hatırlatmakta yarar var; Bu büyük millet bağımsızlığı istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedaraklık yapmaktan da dün olduğu gibi bugünde kaçınmayacaktır. Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”