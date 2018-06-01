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01 Haziran 2018 13:18

Başkan Toru, üniversite öğrencileriyle sahur yaptı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, Meram Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen sahur programında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Toru, üniversite öğrencileriyle sahur yaptı

01 Haziran 2018 13:18


Meram Gençlik Meclisi, final haftasını yaşayan NEÜ öğrencilerini sahur sofrasında bir araya getirdi. Melikşah Kapalı Semt Pazarı’nda düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör ve meclis üyeleriyle birlikte yaklaşık bin civarında üniversite öğrencisi katıldı.


Başkan Toru ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Özboyacı, sahur programına katılan tüm öğrencilerle sohbet ederek sınavlarında başarılar diledi.


Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadığımıza dikkat çeken Başkan Toru, “Ramazan, dayanışma ve paylaşma ayı olmanın dışında milli birlik ve beraberliğimizin idrakine daha güçlü şekilde varacağımız bir aydır. Her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyacımız var. Ramazan ayını bunun için bir fırsat olarak görüyoruz. Düzenlediğimiz programlarla her gün farklı mahallerimizde halkımızla birlikte iftarımızı açıyoruz. Gençlik Meclisimiz tarafından düzenlenen sahur programında da üniversiteli gençlerimizle bir araya geldik. Onlara final sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.


Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı da, “24 Haziran; Türkiye’nin varlığına, birliğine, geleceğine, büyümesine bir karar verme, duruş gösterme günümüz olacak. Ülkemizin bekası için hayati öneme sahip olan bu seçimlerde halkımızın en güzel tercihi yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.


Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör de, final haftasında üniversite öğrencilerini sahur programında bir araya getirerek moral vermek istediklerini dile getirdi.




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