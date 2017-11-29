Başkan Toru, yabancı öğretmenleri ağırladı

Proje koordinatörlüğünü Necip Fazıl İHO’nun yaptığı ERASMUS + Street Projesi’nin proje ortağı 5 ülkeden Konya’ya gelen 15 öğretmen, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti. Öğrencilerin yabancı dili klasik yöntemler dışında, materyallerle iletişimsel becerilere dayalı olarak öğrenmelerini ve öğrendikleri bu yabancı dili günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamayı hedefleyen proje, sadece Necip Fazıl Kısakürek İHO öğrencilerine değil ailelere, öğretmenlere ve yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası alanda tüm paydaşlara hitap ediyor.

“Eğitim projelerine büyük önem veriyoruz”

Fiziki belediyecilikle birlikte sosyal ve kültürel projelere de önem verdiklerini kaydeden Başkan Fatma Toru, “Bu kapsamda pek çok eğitim projesinin içerisinde yer alıyoruz. Çocuklarımızın hayatına katkı sağlamayı hedeflediğimiz Bilim Kurdu isimli önemli bir projeyi sürdürüyoruz. 10 okulda pilot çalışma yürütüyoruz. Beşeri sermayeye stratejik bir değer olarak bakıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin problem üreten değil problem çözen bir nesil olarak geleceğe adım atmasını hedefliyoruz” dedi.

Okul müdüründen Başkan Toru’ya teşekkür

Projelerine destek verdiği için Başkan Toru’ya teşekkür eden Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Yılmaz da, “Misafirlerimiz Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Makedonya’dan gelen toplam 15 öğretmenden oluşuyor. Okul programımızı tamamladıktan sonra sizi ziyaret ediyoruz. Bu projeyi eğitime katkı sağlamak ve bir adım daha ileri gidebilmek amacıyla yaptık. ERASMUS projeleri de eğitimin geliştirilmesi anlamında büyük önem taşıyor. Projeyi Meram’daki bir okul olarak sürdürmekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

Yabancı misafirler de Konya’daki misafirperverlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.