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21 Haziran 2017 12:31

Başkan Toru yardım elini uzattı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan vatandaşa yardım elini uzattı.

Başkan Toru yardım elini uzattı

21 Haziran 2017 12:31

Başkan Toru, başkalarının yardımıyla yürüyebilen Hasan Ali Maden’e akülü araç hediye etti.


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi’nde ikamet eden Maden ailesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Hilmi Serin de ziyarette Başkan Toru’ya eşlik etti. Geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan Hasan Ali Maden ve 3 çocuğunun bakımını eşi Beyhan Maden yaparken, ev hanımı olan Maden, devletten aldığı bakım aylığı ile evin idaresini sağlıyor. Aileye Meram Belediyesi tarafından düzenli olarak gıda yardımı yapılırken, Meram Kaymakamlığınca da kömür yardımı yapılıyor.


Başkasının yardımıyla çok kısa mesafeli yürüyebilen Hasan Ali Maden’e akülü araç hediye eden Başkan Fatma Toru, “İnşallah bu süreçte bu araç size faydalı olur. Tedaviniz tamamlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde ayağa kalkmanızı dilerim. Belediye olarak size elimizden gelen yardımı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.


Akülü aracı hareket ettiren engelli Hasan Ali Maden, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti. Başkan Toru, Maden’in sağlıkla ilgili taleplerini çözmek için ilgili kurumlarla görüşeceğini ifade etti.




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