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04 Eylül 2018 13:04

Başkan Toru: “Zabıta düzenli bir şehrin en önemli aktörüdür”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, “Zabıtalar, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir şehrin en önemli aktörleridir” dedi.

Başkan Toru: “Zabıta düzenli bir şehrin en önemli aktörüdür”

04 Eylül 2018 13:04


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle ziyaretine gelen zabıtaları karanfille karşıladı. Meram Belediyesinin dinamik yapısıyla her geçen gün hizmet kalitesini artırdığına dikkat çeken Başkan Fatma Toru, “Zabıtalarımız gerçekleştirdiği özverili çalışmalar ve dikkatli denetimlerle daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir Meram’ın en önemli aktörleridir. Belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprülerden biri olan zabıta teşkilatımız ve zabıtalarımız, bu özellikleriyle bizlerin gören gözü, işiten kulağı ve bizlerin vitrini mesabesindedir. Bugüne kadar bunun bilinciyle çalışarak vatandaşın sağlığını koruyan ve şehrin yaşam standardını yükselten Meram Belediyesi zabıtamıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Tüm zorlukları elbirliği ile aşacak güçte ve kabiliyettesiniz”


Şartlar ne olursa olsun zabıtanın tüm zorlukları aşacak güçte ve kabiliyette olduğunun altını çizen Başkan Toru, ekiplerin çoğu zaman kendi görev tanımlarının dışında da hizmet etmeye gayret göstererek vatandaşa yardımcı olduğunu hatırlattı. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta ekiplerine teşekkür ettiklerini kaydeden Başkan Toru; “Amacımız Meram’a ve Meramlıya her yönüyle en iyi hizmeti sunmak. Sizler bugüne kadar özverili çalışmalarınızla Meramlının yanında olduğunuzu gösterdiniz. Bundan sonraki hedefimiz hizmet kalitemizi her geçen gün bir kat daha yukarıya taşımak. Bunu da el birliğiyle başaracağız inşallah. Bu hafta dolayısıyla tüm zabıta çalışanlarının günlerini, haftalarını kutluyor, gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.




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