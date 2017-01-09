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09 Ocak 2017 12:46

Başkan Toru’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Toru’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 12:46

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Toru’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri şüphesiz haber almadır. Demokrasimizin vazgeçilmezi ve olmazsa olmazı basınımızın, kamuoyunu tarafsız ve doğru bilgilendirme noktasında görevini layıkıyla yapan cefakar çalışanlarının zor şartlar altında vazifelerini yerine getirdiği aşikardır. Tarafsız ve evrensel gazetecilik normları doğrultusunda yayıncılık yaparak kamuoyunu bilgilendiren, yaz - kış, gece - gündüz, yağmur - kar demeden her an haber peşinde koşan basın çalışanları halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamusal görevi de ifa etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.



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