Başkan Toru’dan girişimci bayanlara tam destek

Meram Belediyesi ve Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) iş birliğiyle düzenlenen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi, 20 kadın kursiyere verilen eğitimlerle Osmangazi Sosyal Tesisleri’nde devam ederken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalıştıkları atölye ortamında kursiyerleri ziyaret etti.

“Kadınlarımızın özgüvenleri sağlanıyor”

Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Toru, projenin kadınlara destek olma adına oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, “Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz, ‘Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar’ projesi 20 kadın kursiyerimize Osmangazi Sosyal Tesisimizde verilen eğitimlerle devam ediyor. Proje kapsamında 18-50 yaş arasındaki kadın kursiyerlerimizin ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitim alarak meslek edinmeleri amaçlanıyor. Eğitimlerimiz, 776 saat ev tekstili ve 256 saat bebek giysileri şeklinde olacak. Projede, kadınların özgüvenlerinin oluşmasına ve aile ekonomisine katkı sağlayabilecekleri şekilde eğitim almalarına olanak sağlanıyor. Burada elde edilen ürünler, yine farklı bir sosyal projemiz olan 2014 yılında kurduğumuz Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’nde satılarak gelir elde edilmiş olacak” dedi.

“Tekstil atölyesi olarak faaliyet göstermeye devam edecek”

Projenin devamlılığı açısından farklı kursiyerlerle eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Toru, “Kadınlarımızın eğitimle birlikte sertifika almasının ardından, Bacıyan-ı Meram ve belediyemizle entegre bir şekilde burası tekstil atölyesi olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Eğitimlerin ardından başarılı olan 5 kursiyerimize yönelik ülke genelinde, tekstil alanında başarılı olan kurum ve kuruluşlara gezi düzenlenecek. Kadınlarımız bu tekstil atölyelerini görerek kendilerine daha sağlam bir iş ortamı oluşturacaklar. Belediye olarak girişimci kadınlarımıza desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Kadınlarımızın her daim yanındayız”

Başkan Toru, kadınların mutlu olmasının aile yapısını olumlu şekilde etkileyeceğini belirterek, “Kadınlarımızın mutlu olması demek, aile yapısının tam ve sağlıklı şekilde oturması demek. Atölyelerimiz, sadece eğitim değil, bir terapi vazifesi görüyor. Bir kadın ve anne olarak kadınlarımızın her daim yanındayız. Proje hakkında bilgi almak, projenin devamında eğitime katılmak isteyen kadınlarımıza da belediye olarak her zaman kapımız açık” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kursiyerlerle birlikte dikiş makinesinin başına geçerek, hünerlerini sergiledi. Başkan Toru, kursiyerlerin çocukları için oluşturulan oyun salonunda miniklerle oyun oynamayı da ihmal etmedi.